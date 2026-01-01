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Open-Source-Backup-Client, der mit einer einfachen Weboberfläche verschlüsselte, inkrementelle Backups in Cloud-Speicher und auf entfernte Server erstellt.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Duplicati erstellen können

Duplicati ist ein kostenloser Open-Source-Backup-Client, der Daten mit AES-256 verschlüsselt, bevor er inkrementelle, deduplizierte und komprimierte Backups an mehr als 20 Speicher-Backends sendet – darunter Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 und Standardprotokolle wie SFTP und WebDAV. Da alles clientseitig verschlüsselt wird, bleiben Ihre Daten privat, selbst wenn sie auf Cloud-Diensten von Drittanbietern gespeichert sind.

Eine übersichtliche Weboberfläche macht es einfach, Backup-Aufträge zu konfigurieren, Aufbewahrungsrichtlinien festzulegen, die Backup-Integrität zu überprüfen und geplante Ausführungen zu überwachen. Block-Level-Deduplizierung und -Komprimierung halten die Speicherkosten auch bei großen Datensätzen niedrig. Das Selbst-Hosting von Duplicati auf einem VPS bietet Ihnen eine zuverlässige, stets aktive Backup-Engine, die geplante Aufträge konsistent ausführt, ohne dass ein persönlicher Computer eingeschaltet sein muss.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Duplicati

AES-256 Client-seitige Verschlüsselung

Verschlüsselt alle Daten, bevor sie Ihren Server verlassen, sodass Backups auf Drittanbieter-Cloud-Speicher vollständig privat bleiben.

über 20 Speicher-Backends

Unterstützt Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV und viele weitere Ziele über eine einzige Oberfläche.

Inkrementell und dedupliziert

Nach dem ersten Backup-Lauf werden nur geänderte Blöcke hochgeladen, wodurch der Speicherverbrauch und die Upload-Bandbreite bei nachfolgenden Aufträgen drastisch reduziert werden.

Flexible Planung

Konfigurieren Sie automatisierte Sicherungsfenster mit Aufbewahrungsrichtlinien, die alte Wiederherstellungspunkte automatisch ablaufen lassen, um Speicherkosten zu verwalten.

Backup-Verifizierung

Testet regelmäßig die Integrität der Backups durch Wiederherstellung und Vergleich von Daten, um stille Beschädigungen zu erkennen, bevor diese zu einem Wiederherstellungsproblem werden.

Warum Sie Duplicati auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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