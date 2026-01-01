Duplicati in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Backup-Client, der mit einer einfachen Weboberfläche verschlüsselte, inkrementelle Backups in Cloud-Speicher und auf entfernte Server erstellt.
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Was Sie mit Duplicati erstellen können
Duplicati ist ein kostenloser Open-Source-Backup-Client, der Daten mit AES-256 verschlüsselt, bevor er inkrementelle, deduplizierte und komprimierte Backups an mehr als 20 Speicher-Backends sendet – darunter Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 und Standardprotokolle wie SFTP und WebDAV. Da alles clientseitig verschlüsselt wird, bleiben Ihre Daten privat, selbst wenn sie auf Cloud-Diensten von Drittanbietern gespeichert sind.
Eine übersichtliche Weboberfläche macht es einfach, Backup-Aufträge zu konfigurieren, Aufbewahrungsrichtlinien festzulegen, die Backup-Integrität zu überprüfen und geplante Ausführungen zu überwachen. Block-Level-Deduplizierung und -Komprimierung halten die Speicherkosten auch bei großen Datensätzen niedrig. Das Selbst-Hosting von Duplicati auf einem VPS bietet Ihnen eine zuverlässige, stets aktive Backup-Engine, die geplante Aufträge konsistent ausführt, ohne dass ein persönlicher Computer eingeschaltet sein muss.
Wichtige Funktionen von Duplicati
AES-256 Client-seitige Verschlüsselung
Verschlüsselt alle Daten, bevor sie Ihren Server verlassen, sodass Backups auf Drittanbieter-Cloud-Speicher vollständig privat bleiben.
über 20 Speicher-Backends
Unterstützt Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV und viele weitere Ziele über eine einzige Oberfläche.
Inkrementell und dedupliziert
Nach dem ersten Backup-Lauf werden nur geänderte Blöcke hochgeladen, wodurch der Speicherverbrauch und die Upload-Bandbreite bei nachfolgenden Aufträgen drastisch reduziert werden.
Flexible Planung
Konfigurieren Sie automatisierte Sicherungsfenster mit Aufbewahrungsrichtlinien, die alte Wiederherstellungspunkte automatisch ablaufen lassen, um Speicherkosten zu verwalten.
Backup-Verifizierung
Testet regelmäßig die Integrität der Backups durch Wiederherstellung und Vergleich von Daten, um stille Beschädigungen zu erkennen, bevor diese zu einem Wiederherstellungsproblem werden.
Warum Sie Duplicati auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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