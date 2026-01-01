Duplicati ist ein kostenloser Open-Source-Backup-Client, der Daten mit AES-256 verschlüsselt, bevor er inkrementelle, deduplizierte und komprimierte Backups an mehr als 20 Speicher-Backends sendet – darunter Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 und Standardprotokolle wie SFTP und WebDAV. Da alles clientseitig verschlüsselt wird, bleiben Ihre Daten privat, selbst wenn sie auf Cloud-Diensten von Drittanbietern gespeichert sind.

Eine übersichtliche Weboberfläche macht es einfach, Backup-Aufträge zu konfigurieren, Aufbewahrungsrichtlinien festzulegen, die Backup-Integrität zu überprüfen und geplante Ausführungen zu überwachen. Block-Level-Deduplizierung und -Komprimierung halten die Speicherkosten auch bei großen Datensätzen niedrig. Das Selbst-Hosting von Duplicati auf einem VPS bietet Ihnen eine zuverlässige, stets aktive Backup-Engine, die geplante Aufträge konsistent ausführt, ohne dass ein persönlicher Computer eingeschaltet sein muss.