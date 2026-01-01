XBackBone ist ein schlanker PHP-Dateimanager und Bild-Host, der auf den beliebten ShareX-Uploader-Workflow zugeschnitten ist. Legen Sie einen Screenshot oder eine Datei in ShareX ab (oder in ScreenCloud, Flameshot oder einen beliebigen kompatiblen Client) und XBackBone hostet sie sofort hinter einer teilbaren Kurz-URL â€” mit integrierter Markdown-Vorschau, Roh-Text-Rendering, Galerieansicht und Benutzerkontingenten.

Das Selbst-Hosting von XBackBone auf einem VPS ersetzt kommerzielle Bild-Hosts und Pastebin-Dienste durch eine Infrastruktur, die Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren. Mehrbenutzerkonten, rollenbasierte Berechtigungen und eine integrierte OAuth-Integration machen es sowohl fÃ¼r Einzelpersonen als auch fÃ¼r kleine Teams geeignet, die einen privaten Endpunkt fÃ¼r Screenshots und Dateiuploads wÃ¼nschen.