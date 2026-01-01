XBackBone mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter leichter Datei- und Screenshot-Sharing-Server mit voller ShareX-, ScreenCloud- und Flameshot-UnterstÃ¼tzung.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r XBackBone
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit XBackBone erstellen kÃ¶nnen
XBackBone ist ein schlanker PHP-Dateimanager und Bild-Host, der auf den beliebten ShareX-Uploader-Workflow zugeschnitten ist. Legen Sie einen Screenshot oder eine Datei in ShareX ab (oder in ScreenCloud, Flameshot oder einen beliebigen kompatiblen Client) und XBackBone hostet sie sofort hinter einer teilbaren Kurz-URL â€” mit integrierter Markdown-Vorschau, Roh-Text-Rendering, Galerieansicht und Benutzerkontingenten.
Das Selbst-Hosting von XBackBone auf einem VPS ersetzt kommerzielle Bild-Hosts und Pastebin-Dienste durch eine Infrastruktur, die Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren. Mehrbenutzerkonten, rollenbasierte Berechtigungen und eine integrierte OAuth-Integration machen es sowohl fÃ¼r Einzelpersonen als auch fÃ¼r kleine Teams geeignet, die einen privaten Endpunkt fÃ¼r Screenshots und Dateiuploads wÃ¼nschen.
Wichtige Funktionen von XBackBone
ShareX-eigene Uploads
Ziehen Sie Dateien in ShareX, ScreenCloud oder Flameshot und XBackBone hostet sie sofort Ã¼ber die Standard-Upload-API.
Galerie und Vorschauen
Browser-Galerieansicht mit automatisch generierten Miniaturansichten, plus Inline-Rendering fÃ¼r Bilder, Videos, Audio und Markdown-Inhalte.
Mehrbenutzerkonten
Benutzerkonten mit rollenbasierten Berechtigungen und individuellen Quoten ermÃ¶glichen es Teams oder Familien, einen Server zu teilen, ohne dass sich Bibliotheken Ã¼berschneiden.
Ã–ffentliche und private Links
Jeder Upload generiert eine kurze URL mit optionalem Passwortschutz, Ablaufdatum und Einmalzugriffsmodi fÃ¼r sensible Inhalte.
OAuth- und SSO-UnterstÃ¼tzung
Integrierte OAuth-Integration mit Google, Discord und GitLab eliminiert separate Kontoverwaltung fÃ¼r Teams, die bereits diese Plattformen nutzen.
Warum Sie XBackBone auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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