Kan mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Kanban-Board und Projektmanagement-Tool, entwickelt als datenschutzorientierte Trello-Alternative.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Kan erstellen kÃ¶nnen
Kan ist ein selbst gehostetes Open-Source-Kanban-Board, das fÃ¼r Teams entwickelt wurde, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihre Projektdaten wÃ¼nschen. Es wurde mit Next.js und PostgreSQL entwickelt und bietet den bekannten Karten- und Board-Workflow von Trello ohne Pro-Sitz-Preise oder Datenbindung. Boards, Karten, Labels und Team-Arbeitsbereiche sind alle sofort einsatzbereit enthalten.
Das Hosten von Kan auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Projektdaten privat bleiben und auf einer Infrastruktur liegen, die Sie kontrollieren. Mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r E-Mail-/Passwort-Anmeldung und Ã¼ber 20 OAuth-Anbietern â€“ darunter Google, GitHub und Microsoft â€“ kann Ihr Team ohne zusÃ¤tzliche Einrichtung mit der Zusammenarbeit beginnen.
Wichtige Funktionen von Kan
Kanban-Boards
Organisieren Sie die Arbeit Ã¼ber Boards und Karten hinweg mit Labels, Filtern und Drag-and-Drop fÃ¼r jeden Team-Workflow.
Team-Arbeitsbereiche
Laden Sie Mitglieder zu gemeinsamen Arbeitsbereichen mit Kontrollen fÃ¼r die Board-Sichtbarkeit ein, damit die richtigen Personen die richtigen Projekte sehen.
Trello Import
Migrieren Sie bestehende Trello-Boards direkt in Kan, um die Projekthistorie ohne manuelle Neueingabe zu erhalten.
Flexible Authentifizierung
Melden Sie sich mit E-Mail/Passwort oder einem der Ã¼ber 20 OAuth-Anbieter an, darunter Google, GitHub und Microsoft.
AktivitÃ¤ts-Tracking
KartenaktivitÃ¤tsprotokolle und KommentarstrÃ¤nge fÃ¼hren einen vollstÃ¤ndigen Verlauf jeder Ã„nderung und Diskussion an einem Ort.
Warum Sie Kan auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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