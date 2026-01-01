Kan ist ein selbst gehostetes Open-Source-Kanban-Board, das fÃ¼r Teams entwickelt wurde, die die volle Kontrolle Ã¼ber ihre Projektdaten wÃ¼nschen. Es wurde mit Next.js und PostgreSQL entwickelt und bietet den bekannten Karten- und Board-Workflow von Trello ohne Pro-Sitz-Preise oder Datenbindung. Boards, Karten, Labels und Team-Arbeitsbereiche sind alle sofort einsatzbereit enthalten.

Das Hosten von Kan auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Projektdaten privat bleiben und auf einer Infrastruktur liegen, die Sie kontrollieren. Mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r E-Mail-/Passwort-Anmeldung und Ã¼ber 20 OAuth-Anbietern â€“ darunter Google, GitHub und Microsoft â€“ kann Ihr Team ohne zusÃ¤tzliche Einrichtung mit der Zusammenarbeit beginnen.