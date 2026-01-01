RStudio Server ist die webbasierte Version der RStudio IDE, der am weitesten verbreiteten Entwicklungsumgebung für die Programmiersprache R. Es läuft vollständig in einem Browser und bietet Datenwissenschaftlern, Statistikern und Forschern dieselbe funktionsreiche R-Umgebung, die sie auf einem lokalen Desktop hätten – Skripteditor, Konsole, Plot-Viewer, Paketmanager und Umgebungsinspektor – ohne dass R oder RStudio auf dem Rechner jedes Benutzers installiert werden muss.

Das Selbst-Hosting von RStudio Server auf einem VPS bietet Ihrem Team eine persistente R-Umgebung, die durch dedizierte CPU und Arbeitsspeicher unterstützt wird. Analysen, Paketinstallationen und große Datensätze verbleiben auf dem Server, anstatt lokale Rechnerressourcen zu verbrauchen, was es praktisch macht, rechenintensive R-Workloads von jedem Gerät aus auszuführen.