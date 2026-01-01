Khoj ist ein kostenloser Open-Source-KI-Personalassistent, der sich mit Ihren Dokumenten, Notizen und Dateien verbindet und es Ihnen ermöglicht, Fragen dazu in natürlicher Sprache zu stellen. Er funktioniert mit jedem großen KI-Anbieter – OpenAI, Anthropic, Google Gemini oder einer lokalen Ollama-Instanz, die auf demselben VPS läuft – und erweitert seine Antworten durch Echtzeit-Websuche über SearXNG sowie isolierte Python-Code-Ausführung über Terrarium.

Khoj selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Dokumente, Konversationen und Ihr Abfrageverlauf auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben. Ihre Dateien werden niemals über den von Ihnen explizit konfigurierten KI-Modellanbieter hinaus gesendet, wodurch Sie die volle Kontrolle darüber haben, welche Daten geteilt werden und mit wem.