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Open-Source KI-Assistent, der mit Ihren Dokumenten chattet, das Web durchsucht und Code unter Verwendung Ihres gewählten KI-Modells ausführt.

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1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Khoj erstellen können

Khoj ist ein kostenloser Open-Source-KI-Personalassistent, der sich mit Ihren Dokumenten, Notizen und Dateien verbindet und es Ihnen ermöglicht, Fragen dazu in natürlicher Sprache zu stellen. Er funktioniert mit jedem großen KI-Anbieter – OpenAI, Anthropic, Google Gemini oder einer lokalen Ollama-Instanz, die auf demselben VPS läuft – und erweitert seine Antworten durch Echtzeit-Websuche über SearXNG sowie isolierte Python-Code-Ausführung über Terrarium.

Khoj selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Dokumente, Konversationen und Ihr Abfrageverlauf auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleiben. Ihre Dateien werden niemals über den von Ihnen explizit konfigurierten KI-Modellanbieter hinaus gesendet, wodurch Sie die volle Kontrolle darüber haben, welche Daten geteilt werden und mit wem.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Khoj

Mit Dokumenten chatten

Indizieren Sie Ihre PDFs, Notizen und Dateien und stellen Sie dazu Fragen in natürlicher Sprache — Khoj ruft relevanten Kontext und Antworten mithilfe Ihres ausgewählten KI-Modells ab.

Websuche-Integration

Das integrierte SearXNG ermöglicht es Khoj, aktuelle Informationen aus dem Web abzurufen und zusammenzufassen, ohne Anfragen über eine Drittanbieter-Such-API weiterzuleiten.

Codeausführungs-Sandbox

Khoj kann Python-Code in einer isolierten Terrarium-Sandbox ausführen, um Berechnungen, Datenanalysen und Skripting-Aufgaben als Teil einer Konversation durchzuführen.

Beliebiger KI-Modell-Anbieter

Verbinden Sie OpenAI, Anthropic, Google Gemini oder eine lokale Ollama-Instanz — wechseln Sie Anbieter, ohne die Art und Weise zu ändern, wie Sie mit Khoj interagieren.

Standardmäßig privat

Alle Dokumente, Chats und Embeddings bleiben auf Ihrem VPS — nichts wird über den von Ihnen konfigurierten KI-Modellanbieter hinaus geteilt.

Warum Sie Khoj auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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