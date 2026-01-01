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Open-Source-Remote-Desktop-Server, der Ihnen die volle Kontrolle über sicheren Fernzugriff ermöglicht, ohne Abonnementgebühren oder Datenweiterleitung über Dritte.

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1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan. Preise zzgl. MwSt.

Was Sie mit RustDesk erstellen können

RustDesk ist eine Open-Source-Remote-Desktop-Plattform, die in Rust entwickelt wurde und eine selbst gehostete Alternative zu TeamViewer und AnyDesk bietet, ohne Nutzungsbeschränkungen, Sitzplatzbeschränkungen oder wiederkehrende Lizenzkosten. Sie setzt zwei Serverkomponenten ein – hbbs für die Verbindungsverwaltung und hbbr für die Weiterleitung – und ermöglicht direkte Peer-to-Peer-Verbindungen mit automatischem Fallback, wenn Firewalls eine direkte Weiterleitung verhindern.

Das Selbst-Hosting des RustDesk-Servers bedeutet, dass Ihre Remote-Zugriffssitzungen niemals über die Infrastruktur Dritter geleitet werden. Verschlüsselungsschlüssel, Verbindungsprotokolle und Zugriffsrichtlinien bleiben unter Ihrer Kontrolle, was es für IT-Teams mit strengen Compliance-Anforderungen geeignet macht.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von RustDesk

Keine Abonnementgebühren

Eliminiert die Lizenzkosten pro Arbeitsplatz, die typisch für kommerzielle Remote-Desktop-Lösungen sind, und macht es so kostengünstig für wachsende Teams.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

Alle Remote-Sitzungen sind verschlüsselt, wobei kryptografische Schlüssel auf Ihrem eigenen Server gespeichert werden, anstatt bei einem kommerziellen Anbieter.

Plattformübergreifende Kunden

Client-Anwendungen sind für Windows, macOS, Linux, Android und iOS verfügbar, die Fernzugriff von praktisch jedem Gerät ermöglichen.

P2P mit Relay-Fallback

Stellt direkte Peer-to-Peer-Verbindungen für beste Leistung her und greift automatisch auf ein Relay zurück, wenn NAT oder Firewalls eingreifen.

Unbeaufsichtigter Zugriff

Unterstützt unbeaufsichtigte Remote-Sitzungen für die Serververwaltung und Wartungsarbeiten außerhalb der Geschäftszeiten, ohne dass jemand am Remote-Computer anwesend sein muss.

Warum Sie RustDesk auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums, z. B. in Deutschland. Wir verfügen über Rechenzentren in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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