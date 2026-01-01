Gotify ist ein leichter Open-Source-Push-Benachrichtigungsserver, der es Ihnen ermÃ¶glicht, Nachrichten in Echtzeit zu senden und zu empfangen. Eine unkomplizierte REST-API macht es einfach, Benachrichtigungen von Skripten, Ãœberwachungstools, Cron-Jobs und Anwendungen zu integrieren, ohne auf Firebase, Pushover oder andere Drittanbieterdienste angewiesen zu sein. Es unterstÃ¼tzt mehrere Client-Anwendungen und organisiert Benachrichtigungen nach Quelle mit PrioritÃ¤tsstufen.

Das Selbst-Hosten von Gotify bewahrt alle Benachrichtigungsdaten auf Ihrem eigenen VPS auf und garantiert so Datenschutz und VerfÃ¼gbarkeit. Sein minimaler Ressourcenverbrauch bedeutet, dass es bequem neben anderen Anwendungen lÃ¤uft, ohne um Speicher oder CPU zu konkurrieren.