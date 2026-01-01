Gotify mit 1 Klick bereitstellen.
Selbst gehosteter Push-Benachrichtigungsserver mit einer einfachen REST-API und Echtzeit-WebSocket-Bereitstellung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Gotify erstellen kÃ¶nnen
Gotify ist ein leichter Open-Source-Push-Benachrichtigungsserver, der es Ihnen ermÃ¶glicht, Nachrichten in Echtzeit zu senden und zu empfangen. Eine unkomplizierte REST-API macht es einfach, Benachrichtigungen von Skripten, Ãœberwachungstools, Cron-Jobs und Anwendungen zu integrieren, ohne auf Firebase, Pushover oder andere Drittanbieterdienste angewiesen zu sein. Es unterstÃ¼tzt mehrere Client-Anwendungen und organisiert Benachrichtigungen nach Quelle mit PrioritÃ¤tsstufen.
Das Selbst-Hosten von Gotify bewahrt alle Benachrichtigungsdaten auf Ihrem eigenen VPS auf und garantiert so Datenschutz und VerfÃ¼gbarkeit. Sein minimaler Ressourcenverbrauch bedeutet, dass es bequem neben anderen Anwendungen lÃ¤uft, ohne um Speicher oder CPU zu konkurrieren.
Wichtige Funktionen von Gotify
Einfache REST API
Senden Sie Benachrichtigungen von jedem Skript oder jeder Anwendung mit einer einzigen HTTP-POST-Anfrage â€“ ganz ohne SDK und ohne komplexe Einrichtung.
Echtzeit-WebSockets
Nachrichten werden sofort Ã¼ber WebSocket an verbundene Clients Ã¼bermittelt, wodurch sichergestellt wird, dass Benachrichtigungen in dem Moment auf Ihren GerÃ¤ten erscheinen, in dem sie gesendet werden.
Android & Web-Clients
Erhalten Sie Benachrichtigungen auf Android-GerÃ¤ten mit der offiziellen App oder Ã¼berwachen Sie Nachrichten in jedem Browser Ã¼ber die integrierte Web-UI.
UnterstÃ¼tzung fÃ¼r mehrere Anwendungen
Organisieren Sie Benachrichtigungen nach Quellanwendung mit separaten Tokens und PrioritÃ¤tsstufen, um Ãœberwachungswarnungen, Backups und CI-Ereignisse klar voneinander zu trennen.
Plugin-Erweiterbarkeit
Erweitern Sie Gotify mit Community-Plugins, um neue Benachrichtigungsquellen, Weiterleitungsregeln und benutzerdefinierte Integrationen hinzuzufÃ¼gen, ohne den Kernserver zu modifizieren.
Warum Sie Gotify auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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