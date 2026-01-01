ZeroNote mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Vereinheitlichte verschlüsselte App für Notizen, Passwörter, Lesezeichen und 2FA mit Zero-Knowledge-clientseitiger AES-Verschlüsselung.
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Was Sie mit ZeroNote erstellen können
ZeroNote ist eine selbst gehostete, vereinheitlichte Produktivitäts-App, die Notizen, Passwortverwaltung, Lesezeichen und Codes für die Zwei-Faktor-Authentifizierung in einer einzigen verschlüsselten Anwendung zusammenführt. Sie verwendet clientseitige AES-Verschlüsselung mit einer Zero-Knowledge-Architektur — der Server sieht Ihre unverschlüsselten Daten niemals, nur Ihr Gerät kann sie entschlüsseln.
Das Selbst-Hosting von ZeroNote auf einem VPS vereint vier separate Tools in einem privaten, verschlüsselten Dienst, den Sie vollständig kontrollieren. Offline-first SQLite-Speicher stellt sicher, dass Daten immer ohne Internetverbindung verfügbar sind, intelligente automatische Tagging-Funktionen organisieren Elemente automatisch, und optionale P2P- oder S3-Synchronisierung erweitert die Verfügbarkeit über alle Geräte hinweg.
Wichtige Funktionen von ZeroNote
Zero-Knowledge-Verschlüsselung
Clientseitige AES-Verschlüsselung gewährleistet, dass Ihre Notizen, Passwörter und 2FA-Codes verschlüsselt werden, bevor sie Ihr Gerät verlassen.
Einheitliches Tool
Ersetzen Sie einen separaten Passwort-Manager, eine Notiz-App, einen Lesezeichen-Manager und einen 2FA-Authenticator durch eine selbst gehostete Anwendung.
Offline-first-Speicher
Daten werden lokal in SQLite gespeichert, sodass Ihr Tresor selbst ohne aktive Internetverbindung zugänglich bleibt.
Intelligente Auto-Tagging
Smart-Tags kategorisieren Einträge automatisch nach Inhaltstyp und Schlüsselwörtern, sodass Ihr Tresor ohne manuellen Aufwand organisiert bleibt.
P2P und S3 Synchronisierung
Optional können Sie Ihren verschlüsselten Tresor geräteübergreifend synchronisieren, entweder mit Peer-to-Peer-Synchronisierung oder mit Ihrem eigenen S3-kompatiblen Speicher-Bucket.
Warum Sie ZeroNote auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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