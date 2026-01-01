Hoppscotch ist eine moderne, leichtgewichtige API-Entwicklungs- und Testplattform, die den gesamten API-Lebenszyklus abdeckt — vom Erstellen und Testen von Anfragen bis zum Dokumentieren und Teilen von Sammlungen mit Ihrem Team. Sie unterstützt REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events und WebRTC in einer einzigen Oberfläche, mit Umgebungsvariablen, Pre-Request-Skripten und erweiterten Authentifizierungsoptionen, einschließlich OAuth 2.0.

Das Selbst-Hosting von Hoppscotch auf Ihrem VPS hält alle API-Schlüssel, Anforderungs-Payloads und Team-Workspace-Daten vollständig auf Ihrer Infrastruktur, wodurch die Datenschutzbedenken von Cloud-basierten API-Clients eliminiert werden, während gleichzeitig die Pro-Sitz-Abonnementkosten entfallen, wenn Ihr Team wächst.