Ant Media Server Community Edition ist eine Open-Source-Streaming-Engine, die für Live-Videos mit extrem niedriger Latenz entwickelt wurde. Sie akzeptiert die Aufnahme über RTMP, SRT und WebRTC und liefert Streams an Zuschauer über WebRTC (ca. 0,5 s Latenz), HLS, CMAF LL-HLS, DASH und RTSP – alles von einem einzigen Server aus. Ein integriertes Admin-Dashboard ermöglicht es Ihnen, Streams zu verwalten, Anwendungen zu konfigurieren und Verbindungen ohne externe Tools zu überwachen.

Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS bedeutet keine Gebühren pro Stream, keine Einschränkungen durch Drittanbieter-Plattformen und die volle Kontrolle über Ihre Zuschauerdaten. Egal, ob Sie eine Telemedizin-Plattform, ein E-Learning-Klassenzimmer, eine Live-Auktion oder eine Sportübertragung aufbauen, Ant Media Server bietet Ihnen eine produktionsreife Grundlage, die Sie vollständig kontrollieren.