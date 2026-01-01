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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Ant Media Server CE erstellen können

Ant Media Server Community Edition ist eine Open-Source-Streaming-Engine, die für Live-Videos mit extrem niedriger Latenz entwickelt wurde. Sie akzeptiert die Aufnahme über RTMP, SRT und WebRTC und liefert Streams an Zuschauer über WebRTC (ca. 0,5 s Latenz), HLS, CMAF LL-HLS, DASH und RTSP – alles von einem einzigen Server aus. Ein integriertes Admin-Dashboard ermöglicht es Ihnen, Streams zu verwalten, Anwendungen zu konfigurieren und Verbindungen ohne externe Tools zu überwachen.

Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS bedeutet keine Gebühren pro Stream, keine Einschränkungen durch Drittanbieter-Plattformen und die volle Kontrolle über Ihre Zuschauerdaten. Egal, ob Sie eine Telemedizin-Plattform, ein E-Learning-Klassenzimmer, eine Live-Auktion oder eine Sportübertragung aufbauen, Ant Media Server bietet Ihnen eine produktionsreife Grundlage, die Sie vollständig kontrollieren.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Ant Media Server CE

Ultra-Low-Latency WebRTC

Streams mit einer End-to-End-Latenz von unter 0,5 Sekunden über WebRTC erfassen und wiedergeben, um interaktive Videoerlebnisse in Echtzeit zu ermöglichen.

Multiprotokolleinspeisung

Empfängt Livestreams von OBS, FFmpeg, IP-Kameras und jeder RTMP-, SRT- oder WebRTC-kompatiblen Quelle ohne zusätzliche Konfiguration.

HLS- und CMAF-Bereitstellung

Stellen Sie Streams über standardmäßiges HLS und CMAF LL-HLS bereit, damit Zuschauer auf jedem Gerät oder CDN ohne Plugins zusehen können.

Integriertes Admin-Dashboard

Verwalten Sie Stream-Anwendungen, überprüfen Sie Live-Sitzungen und konfigurieren Sie Servereinstellungen über die integrierte Webkonsole am Port 5080.

Aufzeichnung und VOD

Livestreams automatisch als MP4 oder HLS aufzeichnen und diese als On-Demand-Inhalte vom selben Server bereitstellen.

Warum Sie Ant Media Server CE auf Hostinger ausführen sollten

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Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Maxim Shishkin
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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