Ant Media Server CE per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Medienserver, der Sub-Sekunden-Streaming über WebRTC, RTMP, SRT und HLS mit einem integrierten Admin-Dashboard bereitstellt.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Ant Media Server CE
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Ant Media Server CE erstellen können
Ant Media Server Community Edition ist eine Open-Source-Streaming-Engine, die für Live-Videos mit extrem niedriger Latenz entwickelt wurde. Sie akzeptiert die Aufnahme über RTMP, SRT und WebRTC und liefert Streams an Zuschauer über WebRTC (ca. 0,5 s Latenz), HLS, CMAF LL-HLS, DASH und RTSP – alles von einem einzigen Server aus. Ein integriertes Admin-Dashboard ermöglicht es Ihnen, Streams zu verwalten, Anwendungen zu konfigurieren und Verbindungen ohne externe Tools zu überwachen.
Selbst-Hosting auf Ihrem eigenen VPS bedeutet keine Gebühren pro Stream, keine Einschränkungen durch Drittanbieter-Plattformen und die volle Kontrolle über Ihre Zuschauerdaten. Egal, ob Sie eine Telemedizin-Plattform, ein E-Learning-Klassenzimmer, eine Live-Auktion oder eine Sportübertragung aufbauen, Ant Media Server bietet Ihnen eine produktionsreife Grundlage, die Sie vollständig kontrollieren.
Wichtige Funktionen von Ant Media Server CE
Ultra-Low-Latency WebRTC
Streams mit einer End-to-End-Latenz von unter 0,5 Sekunden über WebRTC erfassen und wiedergeben, um interaktive Videoerlebnisse in Echtzeit zu ermöglichen.
Multiprotokolleinspeisung
Empfängt Livestreams von OBS, FFmpeg, IP-Kameras und jeder RTMP-, SRT- oder WebRTC-kompatiblen Quelle ohne zusätzliche Konfiguration.
HLS- und CMAF-Bereitstellung
Stellen Sie Streams über standardmäßiges HLS und CMAF LL-HLS bereit, damit Zuschauer auf jedem Gerät oder CDN ohne Plugins zusehen können.
Integriertes Admin-Dashboard
Verwalten Sie Stream-Anwendungen, überprüfen Sie Live-Sitzungen und konfigurieren Sie Servereinstellungen über die integrierte Webkonsole am Port 5080.
Aufzeichnung und VOD
Livestreams automatisch als MP4 oder HLS aufzeichnen und diese als On-Demand-Inhalte vom selben Server bereitstellen.
Warum Sie Ant Media Server CE auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.