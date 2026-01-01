Ollama mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Betreiben Sie große Open-Source-Sprachmodelle auf Ihrem eigenen VPS ohne API-Kosten und mit vollständigem Datenschutz.
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Was Sie mit Ollama erstellen können
Ollama ist das führende Open-Source-Framework zum lokalen Ausführen großer Sprachmodelle, das Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek und über 100 weitere ohne Cloud-Abhängigkeiten unterstützt. Es übernimmt automatisch die Modellquantisierung, GPU-Beschleunigung und Speicherverwaltung und stellt eine REST-API bereit, die mit dem OpenAI-Format kompatibel ist, sodass bestehende Tools und Integrationen ohne Änderungen funktionieren.
Das Selbsthosten von Ollama auf Ihrem VPS eliminiert Kosten pro Token, entfernt Ratenbegrenzungen und stellt sicher, dass jede Anfrage und Antwort auf Ihrer eigenen Infrastruktur verbleibt. Es ist das ideale Backend für Teams, die KI-gestützte Anwendungen entwickeln, oder für jeden, der eine private, ständig verfügbare Sprachmodell-Inferenz benötigt.
Wichtige Funktionen von Ollama
Über 100 offene Modelle
Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 und Dutzende weitere mit einem einzigen Befehl herunterladen und ausführen.
OpenAI-kompatible API
Die Drop-in REST API ermöglicht es bestehenden Tools, SDKs und Integrationen, sich ohne Code-Änderungen mit Ollama zu verbinden.
GPU-Beschleunigung
Die automatische Unterstützung für NVIDIA CUDA und Apple Metal beschleunigt die Inferenz im Vergleich zu reinen CPU-Setups erheblich.
Multimodaler Support
Nutzen Sie Vision-Modelle wie LLaVA, um sowohl Bilder als auch Text im selben Gespräch zu verarbeiten.
Benutzerdefinierte Modelldateien
Erstellen Sie maßgeschneiderte Modelle mit System-Prompts, Temperatureinstellungen und benutzerdefinierten Parametern mithilfe von Modelfiles.
Warum Sie Ollama auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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