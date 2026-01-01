Radarr ist eine umfassende automatisierte Verwaltung für Filmsammlungen für Usenet- und BitTorrent-Nutzer. Er überwacht RSS-Feeds nach neuen Veröffentlichungen, die Ihren Qualitätsprofilen entsprechen, löst Downloads über Clients wie qBittorrent oder SABnzbd aus und benennt Ihre Bibliothek automatisch um und organisiert sie. Die Unterstützung für benutzerdefinierte Formate ermöglicht es Ihnen, bestimmte Kodierungen anzusteuern — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — und Radarr wird bestehende Dateien aktualisieren, wenn bessere Veröffentlichungen erscheinen.

Der Betrieb von Radarr auf einem VPS hält ihn rund um die Uhr aktiv mit konstanter Bandbreite, wodurch Sie kein Veröffentlichungsfenster verpassen. Er integriert sich direkt mit Plex, Jellyfin und Emby, um Ihre Medienserver-Bibliothek in dem Moment zu aktualisieren, in dem eine neue Datei ankommt, und lässt sich natürlich mit Sonarr, Lidarr und Prowlarr für ein komplettes automatisiertes Medien-Ökosystem kombinieren.