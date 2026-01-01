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Selbstgehostete Brücke, die Websites ohne RSS in saubere, abonnierbare Feeds für jeden Leser verwandelt.

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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit RSS Bridge erstellen können

RSS Bridge ist ein Open-Source-PHP-Dienst, der RSS- und Atom-Feeds für Websites generiert, die diese nicht mehr veröffentlichen – soziale Netzwerke, Videoplattformen, Nachrichtenportale, Foren-Threads und die unzähligen Seiten, die in den letzten zehn Jahren still und leise ihre Feeds eingestellt haben. Es enthält Hunderte von der Community gepflegte Bridges und stellt jede davon als stabile Feed-URL bereit, die Sie von jedem Reader aus abonnieren können.

Das Selbst-Hosten von RSS Bridge auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Leseliste privat, umgeht die Ratenbegrenzungen und Ausfallzeiten öffentlicher Instanzen, die mit gemeinsam genutzten Community-Installationen einhergehen, und ermöglicht es Ihnen, genau festzulegen (zu whitelisten), welche Bridges Ihre Instanz bereitstellt. In Kombination mit einem selbst gehosteten Reader wie FreshRSS oder CommaFeed gibt es Ihnen die Kontrolle darüber zurück, wie Sie das offene Web konsumieren.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von RSS Bridge

Hunderte von Brücken

Generieren Sie Feeds aus YouTube-Kanälen, Mastodon-Timelines, Reddit-Subreddits, Bandcamp-Seiten, GitHub-Releases, Nachrichtenseiten und vielen weiteren Quellen direkt.

Mehrere Feed-Formate

Stellen Sie jede Quelle als Atom, RSS 2.0, MRSS, JSON, HTML oder als einfachen Text bereit, damit jeder Leser, Scraper oder Webhook-Konsument sie nutzen kann.

Bridge-Whitelist

Beschränken Sie Ihre Instanz auf eine kuratierte Auswahl von Bridges über whitelist.txt, um die Ressourcennutzung zu kontrollieren und zu vermeiden, dass selten genutzte Scraper offengelegt werden.

Browser-konformer Abruf

Bündelt curl-impersonate, sodass Anfragen wie ein echter Chrome-Browser aussehen und Websites umgangen werden können, die Standard-HTTP-Clients blockieren.

Benutzerdefinierte Brücken

Legen Sie Ihre eigenen Bridge.php-Dateien in das Konfigurations-Volume, um jede benötigte Website zu scrapen, ohne das Projekt zu forken.

Keine Konten erforderlich

Zustandslose Web-UI ohne Benutzer, keine Datenbank und keine Registrierung — Feed-URLs sind der einzige persistente Zustand.

Warum Sie RSS Bridge auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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