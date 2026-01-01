RSS Bridge ist ein Open-Source-PHP-Dienst, der RSS- und Atom-Feeds für Websites generiert, die diese nicht mehr veröffentlichen – soziale Netzwerke, Videoplattformen, Nachrichtenportale, Foren-Threads und die unzähligen Seiten, die in den letzten zehn Jahren still und leise ihre Feeds eingestellt haben. Es enthält Hunderte von der Community gepflegte Bridges und stellt jede davon als stabile Feed-URL bereit, die Sie von jedem Reader aus abonnieren können.

Das Selbst-Hosten von RSS Bridge auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Leseliste privat, umgeht die Ratenbegrenzungen und Ausfallzeiten öffentlicher Instanzen, die mit gemeinsam genutzten Community-Installationen einhergehen, und ermöglicht es Ihnen, genau festzulegen (zu whitelisten), welche Bridges Ihre Instanz bereitstellt. In Kombination mit einem selbst gehosteten Reader wie FreshRSS oder CommaFeed gibt es Ihnen die Kontrolle darüber zurück, wie Sie das offene Web konsumieren.