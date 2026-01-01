pgAdmin ist die beliebteste und funktionsreichste Open-Source-Administrations- und Entwicklungsplattform für PostgreSQL, die von der PostgreSQL-Community gepflegt wird. Die Web-Edition (pgAdmin 4) bietet eine ausgefeilte browserbasierte Oberfläche zur Verwaltung eines oder mehrerer Postgres-Server – Schema-Design, Abfrageentwicklung mit Autovervollständigung und Erklärungsplänen, Sicherung und Wiederherstellung, Rollen- und Berechtigungsverwaltung, Replikationsüberwachung und Volltextsuche über Datenbankobjekte hinweg.

Das Selbst-Hosting von pgAdmin auf Ihrem VPS bietet DBAs und Entwicklern eine zentralisierte Postgres-Verwaltungskonsole, die von überall mit einem Browser zugänglich ist, ohne eine Desktop-Anwendung installieren zu müssen. Verbinden Sie pgAdmin mit jeder erreichbaren Postgres-Instanz – lokalen Containern, Cloud-gehostetem RDS oder Cloud SQL oder entfernten Postgres-Servern – und verwalten Sie alle von einer einzigen Web-UI aus.