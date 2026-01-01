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Was Sie mit Grafana Tempo erstellen können

Grafana Tempo ist ein hochskalierbares verteiltes Tracing-Backend, das entwickelt wurde, um Traces von OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin und anderen Quellen aufzunehmen, ohne eine komplexe Infrastruktur zu erfordern. Im Gegensatz zu Trace-Speichern, die auf Elasticsearch oder Cassandra basieren, speichert Tempo Trace-Daten im Objektspeicher, was es bei Skalierung kosteneffizient macht. Es integriert sich nativ in Grafana, um Ingenieuren zu ermöglichen, von einer Prometheus-Metrik oder einer Loki-Protokollzeile direkt zum entsprechenden Trace zu springen.

Diese Vorlage bündelt Tempo mit Grafana Alloy als OpenTelemetry-Collector, Prometheus für Metriken und Grafana als Visualisierungsebene – und bietet Ihnen so einen eigenständigen verteilten Tracing-Stack, den Sie auf Ihrem VPS vollständig besitzen und kontrollieren.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Grafana Tempo

OpenTelemetry Nativ

Akzeptiert Traces über OTLP gRPC und HTTP, Jaeger- und Zipkin-Protokolle, sodass jede instrumentierte Anwendung Daten ohne anbieterspezifische SDKs senden kann.

Metriken aus Traces

Der Metrik-Generator generiert automatisch RED-Metriken (Rate, Fehler, Dauer) aus Span-Daten und versorgt Prometheus ohne zusätzliche Instrumentierung mit Service-Level-Einblicken.

Grafana-Integration

Vorkonfigurierte Grafana-Datenquelle ermöglicht es Ihnen, von jeder Metrik oder Protokollzeile mit einem Klick zum korrelierten Trace zu springen und so die Ursachenanalyse zu beschleunigen.

TraceQL-Abfragesprache

Eine zweckorientierte Abfragesprache ermöglicht es Ihnen, Traces nach Dienst, Dauer, Fehlerstatus und Span-Attributen mit einer Präzision zu filtern und zu aggregieren, die eine Ad-hoc-Suche nicht erreichen kann.

Kostengünstiger Speicher

Speichert Trace-Daten auf der lokalen Festplatte, ohne Elasticsearch oder Cassandra zu benötigen, wodurch die Infrastruktur einfach und die Betriebskosten vorhersehbar bleiben.

Service-Graph-Visualisierung

Erstellt Dienstabhängigkeitskarten aus Tracedaten und visualisiert sie in Grafana, wodurch Teams eine stets aktuelle Ansicht der Kommunikation und Latenz zwischen Diensten erhalten.

Warum Sie Grafana Tempo auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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