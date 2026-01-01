Grafana Tempo ist ein hochskalierbares verteiltes Tracing-Backend, das entwickelt wurde, um Traces von OpenTelemetry, Jaeger, Zipkin und anderen Quellen aufzunehmen, ohne eine komplexe Infrastruktur zu erfordern. Im Gegensatz zu Trace-Speichern, die auf Elasticsearch oder Cassandra basieren, speichert Tempo Trace-Daten im Objektspeicher, was es bei Skalierung kosteneffizient macht. Es integriert sich nativ in Grafana, um Ingenieuren zu ermöglichen, von einer Prometheus-Metrik oder einer Loki-Protokollzeile direkt zum entsprechenden Trace zu springen.

Diese Vorlage bündelt Tempo mit Grafana Alloy als OpenTelemetry-Collector, Prometheus für Metriken und Grafana als Visualisierungsebene – und bietet Ihnen so einen eigenständigen verteilten Tracing-Stack, den Sie auf Ihrem VPS vollständig besitzen und kontrollieren.