MQTTX mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Browserbasierter MQTT 5.0 Client zum Debuggen von Brokern und zum Testen von IoT-WebSocket-Verbindungen ohne lokale Installationen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit MQTTX erstellen kÃ¶nnen
MQTTX Web ist ein Open-Source-MQTT-5.0-Client von EMQX, der vollstÃ¤ndig im Browser lÃ¤uft und es Ingenieuren ermÃ¶glicht, sich Ã¼ber WebSocket mit jedem MQTT-Broker zu verbinden, um Themen zu inspizieren, Payloads zu verÃ¶ffentlichen und IoT-NachrichtenflÃ¼sse in Sekundenschnelle zu validieren. Im Gegensatz zur Desktop-Version benÃ¶tigt MQTTX Web keinen Installer â€“ das Ã–ffnen der bereitgestellten URL ist alles, was Teams benÃ¶tigen, um Broker von jedem Laptop oder Tablet aus zu debuggen.
Das Selbst-Hosting von MQTTX Web auf Ihrem eigenen VPS stellt einen privaten, stets verfÃ¼gbaren WebSocket-Client unter einer von Ihrem Team kontrollierten URL bereit, ohne dass ein von Dritten gehosteter Endpunkt Ihre Broker-Anmeldeinformationen protokolliert und ohne AbhÃ¤ngigkeit von der Ã¶ffentlichen emqx.io-Instanz. Verbindungsprofile werden lokal in jedem Browser gespeichert, sodass die Bereitstellung selbst zustandslos und einfach zu aktualisieren ist.
Wichtige Funktionen von MQTTX
Volle MQTT 5.0 UnterstÃ¼tzung
Testen Sie alle MQTT 5.0-Funktionen, einschlieÃŸlich Eigenschaften, Ursachencodes, geteilter Abonnements und Anfrage-Antwort-Muster, mit jedem kompatiblen Broker.
WebSocket-KonnektivitÃ¤t
Verbinden Sie sich mit MQTT-Brokern Ã¼ber WS und WSS direkt vom Browser aus, ideal zur Validierung von IoT-Gateways und Web-Clients, die auf WebSocket-Transport basieren.
Multi-Broker-Arbeitsbereich
Speichern und wechseln Sie zwischen Verbindungsprofilen fÃ¼r Produktions-, Staging- und lokale Broker, ohne den Tab zu verlassen oder jedes Mal die Anmeldeinformationen neu zu konfigurieren.
Thema verÃ¶ffentlichen und abonnieren
Wildcard-Themen abonnieren, JSON-, Klartext- oder Base64-Nutzdaten verÃ¶ffentlichen und den Nachrichtenverlauf mit QoS-, Retained- und Zeitstempel-Metadaten Ã¼berprÃ¼fen.
Installationsfreier Zugriff
Teilen Sie die bereitgestellte URL mit Ihrem Team, um jedem Ingenieur einen MQTT-Client zur VerfÃ¼gung zu stellen, ohne Desktop-BinÃ¤rdateien zu verteilen oder Paketversionen zu verwalten.
Clientseitige Datenspeicherung
Verbindungseinstellungen und Nachrichtenverlauf bleiben Ã¼ber localStorage im Browser, sodass der Server keine Broker-Zugangsdaten speichert und bei Upgrades zustandslos bleibt.
Warum Sie MQTTX auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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