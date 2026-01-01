MQTTX Web ist ein Open-Source-MQTT-5.0-Client von EMQX, der vollstÃ¤ndig im Browser lÃ¤uft und es Ingenieuren ermÃ¶glicht, sich Ã¼ber WebSocket mit jedem MQTT-Broker zu verbinden, um Themen zu inspizieren, Payloads zu verÃ¶ffentlichen und IoT-NachrichtenflÃ¼sse in Sekundenschnelle zu validieren. Im Gegensatz zur Desktop-Version benÃ¶tigt MQTTX Web keinen Installer â€“ das Ã–ffnen der bereitgestellten URL ist alles, was Teams benÃ¶tigen, um Broker von jedem Laptop oder Tablet aus zu debuggen.

Das Selbst-Hosting von MQTTX Web auf Ihrem eigenen VPS stellt einen privaten, stets verfÃ¼gbaren WebSocket-Client unter einer von Ihrem Team kontrollierten URL bereit, ohne dass ein von Dritten gehosteter Endpunkt Ihre Broker-Anmeldeinformationen protokolliert und ohne AbhÃ¤ngigkeit von der Ã¶ffentlichen emqx.io-Instanz. Verbindungsprofile werden lokal in jedem Browser gespeichert, sodass die Bereitstellung selbst zustandslos und einfach zu aktualisieren ist.