Canarytokens mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Honeypot-Token-System, das Sie still und leise benachrichtigt, wenn jemand auf Ihre Daten, Dateien oder Anmeldeinformationen zugreift.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Canarytokens erstellen können
Canarytokens ist ein Open-Source-Honeypot-System, mit dem Sie unsichtbare Stolperdrähte in Ihrer gesamten Infrastruktur erstellen können. Generieren Sie Tracking-Tokens in Form von URLs, DNS-Namen, Dokumenten, E-Mail-Adressen, WireGuard-Konfigurationen und mehr – und betten Sie diese dann in sensible Dateien, Systeme oder Netzwerkkonfigurationen ein. Sobald ein Angreifer oder unbefugter Benutzer mit einem Token interagiert, erhalten Sie eine sofortige Benachrichtigung mit Details zum Zugriff.
Im Gegensatz zur herkömmlichen Intrusion Detection benötigt Canarytokens keine Agenten, keine Log-Überwachung und keine komplexe Einrichtung. Self-Hosting gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Benachrichtigungsdaten und ermöglicht es Ihnen, unbegrenzte Tokens ohne Abonnementbeschränkungen zu generieren.
Wichtige Funktionen von Canarytokens
Sofortige Sicherheitsverletzungsmeldungen
Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, sobald ein Token ausgelöst wird, was Ihnen eine frühzeitige Warnung vor unbefugtem Zugriff oder Datenexfiltration gibt.
Dutzende von Token-Typen
Erstellen Sie Honeypots als URLs, DNS-Einträge, Word-Dokumente, PDFs, AWS-Schlüssel, E-Mail-Adressen, WireGuard-Konfigurationen und mehr, um jede Angriffsfläche abzudecken.
Agentenlose Erkennung
Tokens funktionieren ohne Installation von Software auf überwachten Systemen — platzieren Sie einfach den Token und warten Sie auf die Benachrichtigung.
Selbsthosting-Kontrolle
Betreiben Sie Ihren eigenen Canarytokens-Server, um alle Vorfallsdaten privat zu halten, unbegrenzt Tokens zu generieren und die Alarmierung an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Umfassender Vorfallsverlauf
Jedes ausgelöste Token erfasst IP-Adressen, User-Agents, Zeitstempel und Geolokalisierungsdaten für forensische Untersuchungen.
Warum Sie Canarytokens auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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