Collabora Online ist eine selbst gehostete Online-Office-Suite, die auf LibreOffice-Technologie basiert und vollständig im Browser läuft. Teams öffnen Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumente direkt aus einer Dateispeicher-App wie Nextcloud, Seafile oder Pydio Cells und bearbeiten sie in Echtzeit gemeinsam mit Live-Cursorn, Kommentaren, Änderungsverfolgung und Sofortvorschauen – kein Desktop-Client, kein Microsoft 365, kein Google Workspace erforderlich.

Wenn Sie Collabora auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, bleiben alle Dokumente, Tabellen und Präsentationen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Kombinieren Sie es mit einer der Dateispeicher-Apps in diesem Katalog, um Ihrem Team einen vollständigen On-Premise-Ersatz für Cloud-Office-Suiten zu bieten, mit voller Dateiformat-Kompatibilität und ohne Nutzergebühren.