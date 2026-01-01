Collabora Online mit 1 Klick installieren.
Selbstgehostete Online-Office-Suite basierend auf LibreOffice, mit der Teams Dokumente, Tabellen und Präsentationen gemeinsam im Browser bearbeiten können.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Collabora Online erstellen können
Collabora Online ist eine selbst gehostete Online-Office-Suite, die auf LibreOffice-Technologie basiert und vollständig im Browser läuft. Teams öffnen Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumente direkt aus einer Dateispeicher-App wie Nextcloud, Seafile oder Pydio Cells und bearbeiten sie in Echtzeit gemeinsam mit Live-Cursorn, Kommentaren, Änderungsverfolgung und Sofortvorschauen – kein Desktop-Client, kein Microsoft 365, kein Google Workspace erforderlich.
Wenn Sie Collabora auf Ihrem eigenen VPS selbst hosten, bleiben alle Dokumente, Tabellen und Präsentationen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Kombinieren Sie es mit einer der Dateispeicher-Apps in diesem Katalog, um Ihrem Team einen vollständigen On-Premise-Ersatz für Cloud-Office-Suiten zu bieten, mit voller Dateiformat-Kompatibilität und ohne Nutzergebühren.
Wichtige Funktionen von Collabora Online
Echtzeit-Zusammenarbeit
Mehrere Benutzer bearbeiten gleichzeitig dieselbe Word-, Excel- oder PowerPoint-Datei mit Live-Cursor, Kommentaren und sofortiger Änderungssynchronisierung.
Microsoft Office Kompatibilität
Öffnen und speichern Sie .docx-, .xlsx- und .pptx-Dateien ohne Konvertierungsverlust dank der nativen LibreOffice-Wiedergabe von OOXML-Formaten.
Integriert sich in Dateispeicher
Lässt sich in Nextcloud, Seafile, Pydio Cells und andere WOPI-fähige Dateiserver integrieren, ohne jegliche Codeänderung an der Host-App.
Änderungen nachverfolgen und Kommentare
Überprüfen Sie Dokumente mit Änderungsverfolgungsmodus, Inline-Kommentaren, Vorschlägen und Versionsverlauf, wie Sie es von Desktop-Office-Suiten kennen.
Mobil- und Tablet-freundlich
Die Touch-optimierte Editor-Oberfläche funktioniert auf Smartphones, Tablets und Chromebooks, sodass Mitwirkende von jedem Gerät aus bearbeiten können.
Warum Sie Collabora Online auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.