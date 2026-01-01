Slash mit 1 Klick bereitstellen.
Selbstgehosteter Shortcut-Manager, der lange URLs in einprägsame s/-Links verwandelt, die direkt über die Adressleiste Ihres Browsers zugänglich sind.
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Was Sie mit Slash erstellen können
Slash ist ein selbst gehosteter Link-Shortcut-Manager für Einzelpersonen und Teams, die eine sauberere Möglichkeit suchen, URLs zu teilen und darauf zuzugreifen. Anstatt Lesezeichen, die über Browser verstreut sind, oder schwer zu merkende Weiterleitungslinks, können Sie mit Slash s/-präfixierte Shortcuts definieren – geben Sie s/docs in die Adressleiste Ihres Browsers ein (mit installierter Erweiterung) und gelangen Sie direkt an Ihr Ziel. Shortcuts können getaggt, in teilbare Sammlungen gruppiert und auf Ihr Team zugeschnitten oder privat gehalten werden.
Im Gegensatz zu gehosteten Link-Shortenern, die Ihren Traffic protokollieren und Ihre Daten monetarisieren, hält das Self-Hosting von Slash auf einem VPS alle Shortcut-Analysen und Nutzungsdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur – kein Abonnement erforderlich, kein externer Dienst, dem man vertrauen muss, und keine Begrenzung der Anzahl der Shortcuts, die Sie erstellen können.
Wichtige Funktionen von Slash
Tastenkombinationen für die Browser-Adressleiste
Browser-Erweiterungen für Chrome und Firefox ermöglichen es Ihnen, s/shortcut direkt in die Adressleiste einzugeben, um zu jeder gespeicherten URL zu springen – keine zusätzlichen Klicks oder Suche erforderlich.
Teilbare Sammlungen
Gruppieren Sie zugehörige Kurzbefehle in kuratierte Sammlungen und teilen Sie diese mit Ihrem Team oder öffentlich über einen einzigen Link.
Link-Analyse
Verfolgen Sie, wie oft jeder Shortcut aufgerufen wird, und sehen Sie Traffic-Quellen, damit Sie wissen, welche Links aktiv genutzt werden und welche stillgelegt werden können.
Tag-basierte Organisation
Fügen Sie Tags zu Verknüpfungen hinzu, um sie in einer wachsenden Bibliothek interner und Team-Links schnell filtern und entdecken zu können.
Freigabe von Team-Verknüpfungen
Erstellen Sie Verknüpfungen, die für alle Workspace-Mitglieder sichtbar sind, oder beschränken Sie sie auf sich selbst — so bleiben interne und persönliche Links an einem Ort organisiert.
Warum Sie Slash auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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