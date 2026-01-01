Tianji mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source All-in-One Einblicks-Zentrale, die Website-Analysen, Uptime-Monitoring und Serverstatus-Überwachung in einem einzigen Dashboard kombiniert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Tianji erstellen können
Tianji ist ein Open-Source Alles-in-einem Insight Hub, der Website-Analysen, Uptime-Überwachung und Serverstatus-Tracking unter einer einzigen Oberfläche vereint. Anstatt separate Tools für jedes Anliegen zu verwalten, ermöglicht Tianji Ihnen, Besucherstatistiken zu verfolgen, zu überwachen, ob Ihre Dienste erreichbar sind, und den Zustand Ihrer Server zu melden – alles von einem Dashboard aus mit einem einheitlichen Benachrichtigungssystem.
Entwickelt für Teams und Einzelbetreiber gleichermaßen, unterstützt Tianji Mehrbenutzerzugriff mit rollenbasierten Berechtigungen und beschränkt neue Registrierungen standardmäßig, sodass nur eingeladene Benutzer beitreten können. Eine integrierte OpenAPI bietet programmatischen Zugriff auf alle Daten. Self-Hosting hält Ihre Analyse- und Überwachungsdaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur, fern von Drittanbieter-Plattformen.
Wichtige Funktionen von Tianji
Website-Analytik
Verfolgen Sie Seitenaufrufe, eindeutige Besucher, Verweisquellen und UTM-Parameter, ohne sich auf Google Analytics zu verlassen oder Daten an Dritte zu senden.
Verfügbarkeitsüberwachung
Überprüfen Sie kontinuierlich, ob Ihre Websites und und APIs erreichbar sind, und werden Sie sofort benachrichtigt, wenn ein Dienst ausfällt.
Serverstatusüberwachung
Installieren Sie den leichtgewichtigen Tianji Reporter auf jedem Server, um CPU-, Arbeitsspeicher-, Festplatten- und Netzwerkmetriken an Ihr Dashboard zu streamen.
Intelligente Benachrichtigungen
Leiten Sie Alarme für Ausfallzeiten und Serverprobleme an Telegram, Slack, E-Mail, Webhooks und andere Kanäle aus einer einzigen Konfiguration weiter.
OpenAPI-Zugriff
Eine vollständig dokumentierte REST-API ermöglicht es Ihnen, Analyse- und Überwachungsdaten programmatisch für benutzerdefinierte Dashboards oder Integrationen abzufragen.
Warum Sie Tianji auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.