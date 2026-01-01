Tianji ist ein Open-Source Alles-in-einem Insight Hub, der Website-Analysen, Uptime-Überwachung und Serverstatus-Tracking unter einer einzigen Oberfläche vereint. Anstatt separate Tools für jedes Anliegen zu verwalten, ermöglicht Tianji Ihnen, Besucherstatistiken zu verfolgen, zu überwachen, ob Ihre Dienste erreichbar sind, und den Zustand Ihrer Server zu melden – alles von einem Dashboard aus mit einem einheitlichen Benachrichtigungssystem.

Entwickelt für Teams und Einzelbetreiber gleichermaßen, unterstützt Tianji Mehrbenutzerzugriff mit rollenbasierten Berechtigungen und beschränkt neue Registrierungen standardmäßig, sodass nur eingeladene Benutzer beitreten können. Eine integrierte OpenAPI bietet programmatischen Zugriff auf alle Daten. Self-Hosting hält Ihre Analyse- und Überwachungsdaten auf Ihrer eigenen Infrastruktur, fern von Drittanbieter-Plattformen.