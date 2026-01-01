Maintenant ist ein Open-Source-Überwachungstool, das mehrere selbst gehostete Tools auf einmal ersetzt. Stellen Sie einen einzelnen Container bereit, und er erkennt automatisch jede Workload auf Ihrem Host. Er verfolgt den Containerstatus, die Ressourcennutzung, HTTP- und TCP-Endpunkte, TLS-Zertifikate, Image-Updates und Netzwerksicherheitsrisiken von einem Go-betriebenen Dashboard aus.

Entwickelt für Selbsthoster und kleine Teams, wird Maintenant als einzelnes Binary ausgeliefert, das von SQLite unterstützt wird, ohne dass eine externe Datenbank oder ein Log-Shipper erforderlich ist. Es wird bewusst ohne integrierte Authentifizierung ausgeliefert und ist dafür vorgesehen, hinter Ihrem bestehenden Reverse-Proxy zu laufen, sodass Sie eine einzige Identitätsebene über Ihren gesamten Stack hinweg beibehalten und jede Metrik, jede Protokollzeile und jede Warnung besitzen, ohne Preisgestaltung pro Host oder pro Metrik.