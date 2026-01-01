Chartbrew ist eine Open-Source-Analyse- und Berichterstattungsplattform, die für Teams entwickelt wurde, die Daten aus mehreren Quellen in einem einzigen Live-Dashboard zusammenführen müssen. Es verbindet sich direkt mit REST-APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics und vielen SaaS-Tools und rendert dann Diagramme, die nach einem Zeitplan aktualisiert werden, ohne dass ETL-Dienste von Drittanbietern erforderlich sind.

Das Selbst-Hosting von Chartbrew auf Ihrem eigenen VPS bewahrt API-Schlüssel, Abfrageergebnisse und Kundendaten in Ihrer Umgebung auf, eliminiert die Pro-Sitz-Preisgestaltung für gemeinsam genutzte Dashboards und gibt Ihnen die volle Kontrolle darüber, wie Berichte geplant, eingebettet und mit Kunden oder Stakeholdern geteilt werden.