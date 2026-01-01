Chartbrew mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source-Reporting-Plattform, die API-, SQL- und NoSQL-Daten mit einem KI-Assistenten in Live-Dashboards umwandelt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Chartbrew erstellen können
Chartbrew ist eine Open-Source-Analyse- und Berichterstattungsplattform, die für Teams entwickelt wurde, die Daten aus mehreren Quellen in einem einzigen Live-Dashboard zusammenführen müssen. Es verbindet sich direkt mit REST-APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore, Google Analytics und vielen SaaS-Tools und rendert dann Diagramme, die nach einem Zeitplan aktualisiert werden, ohne dass ETL-Dienste von Drittanbietern erforderlich sind.
Das Selbst-Hosting von Chartbrew auf Ihrem eigenen VPS bewahrt API-Schlüssel, Abfrageergebnisse und Kundendaten in Ihrer Umgebung auf, eliminiert die Pro-Sitz-Preisgestaltung für gemeinsam genutzte Dashboards und gibt Ihnen die volle Kontrolle darüber, wie Berichte geplant, eingebettet und mit Kunden oder Stakeholdern geteilt werden.
Wichtige Funktionen von Chartbrew
Mehrquellenkonnektoren
Daten aus REST-APIs, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firestore und beliebten SaaS-Tools in einer einzigen Dashboard-Ansicht zusammenführen.
KI-Diagramm-Assistent
Beschreiben Sie das gewünschte Diagramm in einfachem Englisch und lassen Sie die integrierte KI die Abfrage und Visualisierung für Sie generieren.
Geplante Berichte
Aktualisieren Sie Datensätze nach einem Cron-Zeitplan und versenden Sie Schnappschüsse per E-Mail oder Slack, damit Beteiligte aktuelle Zahlen erhalten, ohne sich anmelden zu müssen.
Einbettbare Dashboards
Teilen Sie schreibgeschützte öffentliche Links oder betten Sie Diagramme direkt in Kundenportale, Intranets und externe Apps über iFrames ein.
Teamzusammenarbeit
Laden Sie Teammitglieder mit rollenbasierten Berechtigungen ein, gemeinsam Dashboards zu erstellen, zu überprüfen und zu kommentieren.
Warum Sie Chartbrew auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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Ackee ist ein selbstgehostetes Node.js Analyse-Tool für datenschutzorientiertes Website-Tracking.