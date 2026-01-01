Marreta mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Ein selbstgehosteter Webinhalts-Proxy, der Artikel fÃ¼r ablenkungs- und trackingfreies Lesen abruft und bereinigt.
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Was Sie mit Marreta erstellen kÃ¶nnen
Marreta ist ein selbst gehosteter Web-Proxy, der Webseiten abruft und verarbeitet, um saubere, lesbare Versionen zu liefern, die von Tracking-Cookies, Werbung und Zugangsbarrieren befreit sind. Er normalisiert URLs, entfernt StÃ¶rungen aus der HTML-Ausgabe und speichert Ergebnisse lokal zwischen, sodass wiederholte Lesezugriffe sofort erfolgen. Benutzerdefinierte Regeln pro Domain ermÃ¶glichen es Ihnen, genau einzustellen, wie bestimmte Seiten bereinigt und gerendert werden.
Der Betrieb von Marreta auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass die gesamte Verarbeitung auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur stattfindet â€“ kein Lese-Dienst von Drittanbietern erhÃ¤lt Ihren Browserverlauf. Das Ergebnis ist eine private, schnelle und eigenstÃ¤ndige Alternative zu Cloud-basierten Lese-Proxys, ohne NutzungsbeschrÃ¤nkungen und ohne dass Daten Ihren Server verlassen.
Wichtige Funktionen von Marreta
URL-Bereinigung und Normalisierung
Entfernt Tracking-Parameter, Weiterleitungen und unnÃ¶tige Abfrageparameter aus URLs, bevor diese abgerufen werden, und erzeugt so jedes Mal saubere kanonische Links.
Cookie-freier Inhaltsabruf
Ruft Seiten ohne Cookies oder identifizierende Header ab, um Cookie-Zustimmungs-Pop-ups und Cookie-basierte Zugangsschranken zu umgehen.
HTML-Optimierung
Entfernt Werbung, Skripte, Pop-ups und nicht-inhaltliche Elemente, um eine saubere, schnell ladende Version der Seite bereitzustellen.
Intelligentes Caching
Zwischenspeichert verarbeitete Seiten lokal, sodass wiederholte Besuche sofort geladen werden, ohne die Quellseite erneut abrufen oder verarbeiten zu mÃ¼ssen.
Benutzerdefinierte Regeln pro Domain
Wenden Sie standortspezifische CSS-Entfernung, JavaScript-Injektion und benutzerdefinierte Header- oder Cookie-Regeln an, um die Ausgabe fÃ¼r jede Domain zu optimieren.
JSON-API-Zugriff
Jede verarbeitete URL ist auch als JSON API-Antwort verfÃ¼gbar, was die Integration von Marreta in Automatisierungsworkflows erleichtert.
Warum Sie Marreta auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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