Marreta ist ein selbst gehosteter Web-Proxy, der Webseiten abruft und verarbeitet, um saubere, lesbare Versionen zu liefern, die von Tracking-Cookies, Werbung und Zugangsbarrieren befreit sind. Er normalisiert URLs, entfernt StÃ¶rungen aus der HTML-Ausgabe und speichert Ergebnisse lokal zwischen, sodass wiederholte Lesezugriffe sofort erfolgen. Benutzerdefinierte Regeln pro Domain ermÃ¶glichen es Ihnen, genau einzustellen, wie bestimmte Seiten bereinigt und gerendert werden.

Der Betrieb von Marreta auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass die gesamte Verarbeitung auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur stattfindet â€“ kein Lese-Dienst von Drittanbietern erhÃ¤lt Ihren Browserverlauf. Das Ergebnis ist eine private, schnelle und eigenstÃ¤ndige Alternative zu Cloud-basierten Lese-Proxys, ohne NutzungsbeschrÃ¤nkungen und ohne dass Daten Ihren Server verlassen.