Resilio Sync ist ein Peer-to-Peer-Dateisynchronisierungsdienst, der auf dem BitTorrent-Protokoll basiert und ursprünglich als BitTorrent Sync veröffentlicht wurde. Er verschiebt Dateien direkt zwischen Ihren Geräten über einen verschlüsselten P2P-Kanal, ohne etwas zu einem Cloud-Anbieter hochzuladen – Ihre VPS, Desktops, Laptops und Smartphones teilen einen Ordner, indem sie kryptografische Freigabeschlüssel austauschen, und halten diesen Ordner dann synchron, wenn sich Dateien ändern.

Das Selbst-Hosting von Resilio Sync auf einem VPS bietet Ihnen einen ständig verfügbaren Synchronisierungs-Peer, der die kanonische Kopie Ihrer freigegebenen Ordner enthält und eingehende Änderungen von jedem anderen Gerät in der Freigabe zu jeder Tageszeit akzeptiert – ohne die Bandbreitenbeschränkungen, Dateigrößenbeschränkungen oder wiederkehrenden Gebühren einer kommerziellen Cloud-Synchronisierung.