Jellyswarrm ist ein Open-Source-Aggregations-Proxy, der mehrere Jellyfin-Server hinter einem Endpunkt zusammenführt und Bibliotheken, Benutzer und Wiedergabe so darstellt, als kämen sie von einem einzigen Server. Er wurde für Haushalte und Freundeskreise entwickelt, deren Filme, Serien und Musik auf separaten Geräten oder Netzwerken liegen, die aber einen zentralen Ort zum Durchsuchen und Abspielen aller Inhalte wünschen.

Da er die Jellyfin-API nativ spricht, funktionieren bestehende mobile, TV- und Desktop-Clients ohne Neukonfiguration weiter. Das Selbst-Hosting von Jellyswarrm auf einem VPS bietet Ihnen einen stabilen öffentlichen Zugangspunkt, der entfernte Jellyfin-Instanzen ohne VPNs oder SMB-Freigaben verbindet, während die Transkodierung weiterhin auf dem Upstream-Server stattfindet, dem die Medien gehören.