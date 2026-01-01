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Open-Source-Reverse-Proxy, der mehrere Jellyfin-Server zu einer einzigen, einheitlichen Medienbibliothek zusammenführt.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Jellyswarrm erstellen können

Jellyswarrm ist ein Open-Source-Aggregations-Proxy, der mehrere Jellyfin-Server hinter einem Endpunkt zusammenführt und Bibliotheken, Benutzer und Wiedergabe so darstellt, als kämen sie von einem einzigen Server. Er wurde für Haushalte und Freundeskreise entwickelt, deren Filme, Serien und Musik auf separaten Geräten oder Netzwerken liegen, die aber einen zentralen Ort zum Durchsuchen und Abspielen aller Inhalte wünschen.

Da er die Jellyfin-API nativ spricht, funktionieren bestehende mobile, TV- und Desktop-Clients ohne Neukonfiguration weiter. Das Selbst-Hosting von Jellyswarrm auf einem VPS bietet Ihnen einen stabilen öffentlichen Zugangspunkt, der entfernte Jellyfin-Instanzen ohne VPNs oder SMB-Freigaben verbindet, während die Transkodierung weiterhin auf dem Upstream-Server stattfindet, dem die Medien gehören.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Jellyswarrm

Einheitliche Bibliotheksansicht

Durchsuchen Sie Filme, Serien und Musik von jedem verbundenen Jellyfin-Server innerhalb eines einzigen Bibliotheksrasters mit zusammengeführten Zeilen für „Als Nächstes“ und „Zuletzt hinzugefügt“.

Direktes Upstream-Playback

Streams werden direkt vom Quell-Jellyfin-Server bereitgestellt, sodass Transkodierung und Bandbreite auf dem Gerät verbleiben, das die Medien besitzt.

Jellyfin API kompatibel

Erscheint den Clients als ein regulärer Jellyfin-Server, sodass bestehende Apps auf Android, iOS, Roku, Fire TV und Apple TV ohne Änderungen weiterhin funktionieren.

Serverübergreifende Benutzerzuordnung

Verknüpfen Sie Konten über mehrere Upstream-Server hinweg, sodass jeder Zuschauer sich einmal anmeldet und die Bibliotheken sieht, auf die er überall Zugriff hat.

Server-Föderation

Die automatische Benutzersynchronisation zwischen verbundenen Jellyfin-Instanzen hält Anmeldeinformationen und Zugriffe synchron, sodass kein manuelles Verwalten von Konten erforderlich ist.

Persönliches Benutzer-Dashboard

Die integrierte Benutzerseite ermöglicht es Nutzern, ihre Upstream-Zugangsdaten und verbundenen Bibliotheken über eine einzige Weboberfläche zu verwalten.

Warum Sie Jellyswarrm auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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