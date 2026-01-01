Coder ist die führende Open-Source-Plattform für selbst gehostete Cloud-Entwicklungsumgebungen, die von Entwicklungsorganisationen genutzt wird, um ihre Entwickler-Infrastruktur zu standardisieren, zu sichern und zu skalieren. Plattform-Teams definieren Arbeitsbereiche als Terraform-Vorlagen – unter Angabe von IDE, Abhängigkeiten, Ressourcenzuweisung und Netzwerkzugriff – und Entwickler können konsistente, sofort einsatzbereite Umgebungen in Minuten starten, anstatt Tage mit der lokalen Einrichtung zu verbringen.

Das Selbst-Hosten von Coder auf Ihrem VPS bedeutet, dass Quellcode und Zugangsdaten Ihre Infrastruktur niemals verlassen, wodurch strenge Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllt werden. Die Docker-Socket-Integration ermöglicht es Coder, Container-basierte Arbeitsbereiche direkt auf dem Host bereitzustellen, wodurch jeder Entwickler isolierte Umgebungen erhält, die durch Ihre VPS-Rechenleistung unterstützt werden, während Sie die zentrale Kontrolle über Ressourcen, Audit-Logs und Zugriffsrichtlinien behalten.