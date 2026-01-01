Bis zu 69 % Rabatt auf Invio

Invio mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Minimalistisches selbst gehostetes Rechnungssystem für Freiberufler und kleine Teams ohne Abonnementgebühren.

30 Tage Geld-zurück-Garantie
Automatische wöchentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
5,49/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99
5,49/Mon.
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Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99
7,79/Mon.
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Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99
10,99/Mon.
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Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99
21,99/Mon.
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Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Invio erstellen können

Invio ist eine schnelle, fokussierte Rechnungsanwendung, die für Freiberufler und kleine Teams entwickelt wurde, die eine professionelle Abrechnung ohne die Komplexität vollständiger CRM-Plattformen benötigen. Sie deckt den Kern-Rechnungsstellungsworkflow – Produktkatalogverwaltung, Rechnungserstellung und passwortfreie sichere Links für den Kundenzugriff – in einer sauberen, schlanken Oberfläche ab, die selbst auf bescheidener Hardware sofort lädt.

Das Selbst-Hosting von Invio auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Finanzdaten niemals einen Drittanbieter-Server berühren, ohne Gebühren pro Rechnung und ohne Abonnementkosten. Rechnungsverlauf, Produktkataloge und Kundenakten werden in einer eingebetteten SQLite-Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert, was Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Geschäftsdaten gibt.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Invio

Produktkatalog

Pflegen Sie einen Katalog von Dienstleistungen und Artikeln mit Kategorien, damit Positionen in Sekundenschnelle zu neuen Rechnungen mit automatisch ausgefüllten Preisen und Beschreibungen hinzugefügt werden können.

Passwortfreie Kundenlinks

Teilen Sie Rechnungen über sichere Links, die Kunden ohne Kontoerstellung öffnen können, und vereinfachen Sie so den Zahlungsprüfungsprozess.

Mehrsprachige Unterstützung

Vollständige Benutzeroberflächenübersetzungen für Englisch, Deutsch, Niederländisch und Portugiesisch ermöglichen die Abrechnung mit internationalen Kunden in ihrer bevorzugten Sprache.

Keine Abonnementgebühren

Durch Selbst-Hosting entfallen wiederkehrende SaaS-Kosten — zahlen Sie nur für die VPS-Ressourcen, die Sie bereits nutzen, ohne Preise pro Rechnung oder pro Benutzer.

Leichtgewichtige Architektur

Der SQLite-gestützte Speicher ohne separaten Datenbankdienst vereinfacht die Bereitstellung und hält den Ressourcenverbrauch bei VPS-Einsteiger-Tarifen minimal.

Warum Sie Invio auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

Integrierter Docker-Manager

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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