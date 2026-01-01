Invio mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistisches selbst gehostetes Rechnungssystem für Freiberufler und kleine Teams ohne Abonnementgebühren.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Invio erstellen können
Invio ist eine schnelle, fokussierte Rechnungsanwendung, die für Freiberufler und kleine Teams entwickelt wurde, die eine professionelle Abrechnung ohne die Komplexität vollständiger CRM-Plattformen benötigen. Sie deckt den Kern-Rechnungsstellungsworkflow – Produktkatalogverwaltung, Rechnungserstellung und passwortfreie sichere Links für den Kundenzugriff – in einer sauberen, schlanken Oberfläche ab, die selbst auf bescheidener Hardware sofort lädt.
Das Selbst-Hosting von Invio auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Finanzdaten niemals einen Drittanbieter-Server berühren, ohne Gebühren pro Rechnung und ohne Abonnementkosten. Rechnungsverlauf, Produktkataloge und Kundenakten werden in einer eingebetteten SQLite-Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert, was Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Geschäftsdaten gibt.
Wichtige Funktionen von Invio
Produktkatalog
Pflegen Sie einen Katalog von Dienstleistungen und Artikeln mit Kategorien, damit Positionen in Sekundenschnelle zu neuen Rechnungen mit automatisch ausgefüllten Preisen und Beschreibungen hinzugefügt werden können.
Passwortfreie Kundenlinks
Teilen Sie Rechnungen über sichere Links, die Kunden ohne Kontoerstellung öffnen können, und vereinfachen Sie so den Zahlungsprüfungsprozess.
Mehrsprachige Unterstützung
Vollständige Benutzeroberflächenübersetzungen für Englisch, Deutsch, Niederländisch und Portugiesisch ermöglichen die Abrechnung mit internationalen Kunden in ihrer bevorzugten Sprache.
Keine Abonnementgebühren
Durch Selbst-Hosting entfallen wiederkehrende SaaS-Kosten — zahlen Sie nur für die VPS-Ressourcen, die Sie bereits nutzen, ohne Preise pro Rechnung oder pro Benutzer.
Leichtgewichtige Architektur
Der SQLite-gestützte Speicher ohne separaten Datenbankdienst vereinfacht die Bereitstellung und hält den Ressourcenverbrauch bei VPS-Einsteiger-Tarifen minimal.
Warum Sie Invio auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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Selbst gehosteter Dateilisten- und WebDAV-Server mit Unterstützung für über 30 Speicher-Backends
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AnonUpload ist eine sichere, anonyme Anwendung zum Teilen von Dateien ohne Datenbankanforderungen