Invio ist eine schnelle, fokussierte Rechnungsanwendung, die für Freiberufler und kleine Teams entwickelt wurde, die eine professionelle Abrechnung ohne die Komplexität vollständiger CRM-Plattformen benötigen. Sie deckt den Kern-Rechnungsstellungsworkflow – Produktkatalogverwaltung, Rechnungserstellung und passwortfreie sichere Links für den Kundenzugriff – in einer sauberen, schlanken Oberfläche ab, die selbst auf bescheidener Hardware sofort lädt.

Das Selbst-Hosting von Invio auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Finanzdaten niemals einen Drittanbieter-Server berühren, ohne Gebühren pro Rechnung und ohne Abonnementkosten. Rechnungsverlauf, Produktkataloge und Kundenakten werden in einer eingebetteten SQLite-Datenbank auf Ihrer eigenen Infrastruktur gespeichert, was Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Geschäftsdaten gibt.