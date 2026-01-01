Pastefy mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostetes Pastebin mit Syntaxhervorhebung für über 100 Sprachen, Ordnerorganisation, Passwortschutz und einer REST-API für programmatischen Zugriff.
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Was Sie mit Pastefy erstellen können
Pastefy ist eine selbst gehostete Pastebin-Plattform, die Entwicklern und Teams eine private, funktionsreiche Alternative zu öffentlichen Code-Sharing-Diensten bietet. Mit Syntaxhervorhebung für über 100 Programmiersprachen, Ordnerorganisation für Snippet-Sammlungen, passwortgeschützten Pastes und konfigurierbaren Ablaufzeiten deckt es jedes Code-Sharing-Szenario ab, ohne sensible Inhalte an Drittanbieter-Server zu senden. Eine REST-API ermöglicht die programmatische Snippet-Erstellung aus CI-Pipelines, Editoren und Automatisierungsskripten.
Das Selbst-Hosting von Pastefy auf Ihrem VPS hält API-Schlüssel, Datenbank-Anmeldeinformationen, interne Konfigurationen und proprietäre Logik vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Sie eliminieren die Größen- und Ratenbegrenzungen öffentlicher Pastebin-Dienste und erhalten die Möglichkeit, benutzerdefinierte Datenaufbewahrungsrichtlinien durchzusetzen, die die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen Ihrer Organisation erfüllen.
Wichtige Funktionen von Pastefy
Syntaxhervorhebung
Unterstützt über 100 Programmier- und Auszeichnungssprachen mit präziser Syntaxhervorhebung, wodurch komplexer Code während Überprüfungen, Debugging-Sitzungen und Pair Programming lesbar wird.
Passwortgeschützte Pasten
Schützen Sie sensible Snippets mit einem Passwort, damit nur autorisierte Empfänger Zugangsdaten, Konfigurationsdateien oder proprietären Code einsehen können, die bei der Fehlerbehebung geteilt werden.
Ordnerorganisation
Zugehörige Snippets in Ordner gruppieren und kuratierte Sammlungen wiederverwendbarer Vorlagen, Konfigurationsbeispiele und Referenzimplementierungen pflegen.
Paste-Ablaufdatum
Legen Sie Ablaufzeiten fest, damit sensible Debugging-Informationen, temporäre Token und Incident-Logs automatisch entfernt werden, ohne dass eine manuelle Bereinigung erforderlich ist.
REST-API-Zugriff
Programmatisches Erstellen und Abrufen von Pastes aus CI/CD-Pipelines, Editor-Plugins und Automatisierungsskripten mithilfe einer einfachen REST-API.
Warum Sie Pastefy auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.