Pinchflat ist eine selbst gehostete Anwendung zur Verwaltung von YouTube-Inhalten, die mit yt-dlp erstellt wurde und das Herunterladen und Organisieren von Videos von KanÃ¤len und Playlists automatisiert. Legen Sie einmal eine Regel fest â€“ Pinchflat prÃ¼ft regelmÃ¤ÃŸig auf neue Inhalte und lÃ¤dt diese automatisch herunter, mit erstklassiger UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Plex-, Jellyfin- und Kodi-Bibliotheken, damit Ihr Media Center ohne manuellen Aufwand auf dem neuesten Stand bleibt.

Der Betrieb von Pinchflat auf Ihrem VPS sorgt dafÃ¼r, dass Downloads rund um die Uhr laufen, ohne Ihre Heimbandbreite oder Ihren Computer zu beanspruchen. Die SponsorBlock-Integration Ã¼berspringt gesponserte Segmente, die RSS-Feed-Generierung verwandelt KanÃ¤le in Podcast-Feeds, und die optionale automatische LÃ¶schung verwaltet den Speicherplatz automatisch, wenn Ihre Bibliothek wÃ¤chst.