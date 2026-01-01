Deploy HeyForm in one click installation.
Open-Source-Formular-Baukasten fÃ¼r dialogorientierte Umfragen, Quizze und Abstimmungen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit HeyForm erstellen kÃ¶nnen
HeyForm ist ein moderner Open-Source-Formular-Builder, der ansprechende konversationelle Schnittstellen erstellt, bei denen Fragen einzeln erscheinen. Dieser Ansatz fÃ¼hrt zu deutlich hÃ¶heren Abschlussraten im Vergleich zu herkÃ¶mmlichen Formular-Buildern, was ihn ideal fÃ¼r Umfragen, FragebÃ¶gen, Quizze und Lead-Erfassungsformulare macht.
Mit Ã¼ber 40 Eingabetypen, bedingter Logik, benutzerdefinierten Themes und integrierten Analysen bietet HeyForm eine leistungsstarke No-Code-Plattform fÃ¼r die Datenerfassung, wobei alle Einreichungen unter Ihrer Kontrolle bleiben. Diese Vorlage umfasst MongoDB fÃ¼r die Formularspeicherung, KeyDB fÃ¼r das Caching und Traefik HTTPS-Routing fÃ¼r einen sicheren Formularzugriff.
Wichtige Funktionen von HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Erstellen Sie dynamische Fragepfade, die sich basierend auf frÃ¼heren Antworten anpassen, fÃ¼r eine personalisierte und relevante Datenerfassung.
Drag-and-Drop-Baukasten
Gestalten Sie Formulare visuell mit Ã¼ber 40 Eingabefeldtypen, darunter Bewertungen, Dateiuploads, Unterschriften und DatumswÃ¤hler.
Integrierte Analyse
Verfolgen Sie Antwortmuster und Abschlusskennzahlen mit einem integrierten Analyse-Dashboard fÃ¼r datengestÃ¼tzte Formularoptimierung.
Benutzerdefinierte Markenbildung
Wenden Sie benutzerdefinierte Designs, Farben und Branding an, um Ihre OrganisationsidentitÃ¤t in allen Formularen und Umfragen widerzuspiegeln.
Warum Sie HeyForm auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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