HeyForm ist ein moderner Open-Source-Formular-Builder, der ansprechende konversationelle Schnittstellen erstellt, bei denen Fragen einzeln erscheinen. Dieser Ansatz fÃ¼hrt zu deutlich hÃ¶heren Abschlussraten im Vergleich zu herkÃ¶mmlichen Formular-Buildern, was ihn ideal fÃ¼r Umfragen, FragebÃ¶gen, Quizze und Lead-Erfassungsformulare macht.

Mit Ã¼ber 40 Eingabetypen, bedingter Logik, benutzerdefinierten Themes und integrierten Analysen bietet HeyForm eine leistungsstarke No-Code-Plattform fÃ¼r die Datenerfassung, wobei alle Einreichungen unter Ihrer Kontrolle bleiben. Diese Vorlage umfasst MongoDB fÃ¼r die Formularspeicherung, KeyDB fÃ¼r das Caching und Traefik HTTPS-Routing fÃ¼r einen sicheren Formularzugriff.