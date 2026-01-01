Svix mit 1 Klick bereitstellen.
Open-Source-Webhook-Zustelldienst mit automatischen Wiederholungsversuchen, Nachrichtensignierung und einem einbettbaren Kunden-Endpunkt-Portal.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Svix erstellen können
Svix ist eine Open-Source-, unternehmensfähige Webhook-Zustellungsplattform, die alles Notwendige für den zuverlässigen Versand von Webhooks in großem Umfang übernimmt. Sie verwaltet automatische Wiederholungsversuche mit exponentiellem Backoff, Endpunkt-Zustandsüberwachung, Nachrichten-Signierung und -Verifizierung sowie ein vollständiges Audit-Log jedes Zustellversuchs – sodass Sie diese Infrastruktur nicht selbst aufbauen müssen.
Eine einbettbare Portalkomponente ermöglicht es den Kunden Ihrer Anwendung, ihre Webhook-Endpunkte und Ereignisabonnements selbst zu verwalten. Svix wurde für hohe Leistung in Rust entwickelt, läuft mit PostgreSQL und Redis und stellt eine REST-API mit offiziellen SDKs für alle gängigen Sprachen bereit. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält alle Webhook-Daten unter Ihrer Kontrolle.
Wichtige Funktionen von Svix
Automatische Wiederholungen
Fehlgeschlagene Webhook-Zustellungen werden automatisch mit exponentiellem Backoff erneut versucht, wodurch sichergestellt wird, dass Nachrichten ihr Ziel selbst bei vorübergehenden Ausfällen erreichen.
Nachrichtensignierung
Alle ausgehenden Webhooks werden mit HMAC-SHA256 oder Ed25519 signiert, wodurch Empfänger die Authentizität jeder Nachricht kryptografisch verifizieren können.
Einbettbares Portal
Stellen Sie ein vorgefertigtes Webhook-Verwaltungsportal bereit, das Ihre Kunden nutzen können, um Endpunkte zu registrieren und Ereignisse zu abonnieren – keine benutzerdefinierte Benutzeroberfläche erforderlich.
Lieferungsprüfprotokoll
Jeder Zustellversuch wird mit vollständigen Anfrage- und Antwortdetails protokolliert, was die Behebung von Fehlern und das erneute Abspielen verpasster Ereignisse erleichtert.
Mehrsprachige SDKs
Offizielle Client-SDKs für Python, TypeScript, Go, Java, Ruby und C# ermöglichen Ihnen die Integration von Svix in jedes Backend in wenigen Minuten.
Warum Sie Svix auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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