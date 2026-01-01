Svix ist eine Open-Source-, unternehmensfähige Webhook-Zustellungsplattform, die alles Notwendige für den zuverlässigen Versand von Webhooks in großem Umfang übernimmt. Sie verwaltet automatische Wiederholungsversuche mit exponentiellem Backoff, Endpunkt-Zustandsüberwachung, Nachrichten-Signierung und -Verifizierung sowie ein vollständiges Audit-Log jedes Zustellversuchs – sodass Sie diese Infrastruktur nicht selbst aufbauen müssen.

Eine einbettbare Portalkomponente ermöglicht es den Kunden Ihrer Anwendung, ihre Webhook-Endpunkte und Ereignisabonnements selbst zu verwalten. Svix wurde für hohe Leistung in Rust entwickelt, läuft mit PostgreSQL und Redis und stellt eine REST-API mit offiziellen SDKs für alle gängigen Sprachen bereit. Das Selbst-Hosting auf Ihrem VPS hält alle Webhook-Daten unter Ihrer Kontrolle.