Bis zu 69 % Rabatt auf OCS Inventory NG

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Open-Source IT-Asset-Management-Server, der Hardware und Software erfasst und Pakete in Ihrer gesamten Flotte bereitstellt.

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Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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KVM 1
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
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21,99â‚¬
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
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200 GB NVMe-Speicherplatz
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KVM 8
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21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit OCS Inventory NG erstellen kÃ¶nnen

OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) ist eine kostenlose Open-Source-LÃ¶sung fÃ¼r Asset-Management und Softwareverteilung, die seit 2001 weiterentwickelt wird. Leichtgewichtige Agenten, die auf Windows-, Linux-, macOS-, Android- und IBM AIX-Endpunkten installiert sind, melden detaillierte Hardware- und Softwareinventare an einen zentralen Server zurÃ¼ck, wÃ¤hrend SNMP-Scans und IP-Erkennung die Sichtbarkeit auf Drucker, Switches, Router und andere agentenlose GerÃ¤te erweitern.

Das Selbst-Hosting von OCS Inventory auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jeden GerÃ¤te-Fingerabdruck, Lizenzdatensatz und jedes bereitgestellte Paket unter Ihrer Kontrolle. Die gebÃ¼ndelte Webkonsole, MySQL-Datenbank und REST-API sind dieselben Komponenten, die von Unternehmen verwendet werden, die IT-BestÃ¤nde von Ã¼ber 100.000 GerÃ¤ten verwalten, ohne pro-Asset-GebÃ¼hren und ohne AbhÃ¤ngigkeit von Drittanbieter-SaaS.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von OCS Inventory NG

Hardware- und Softwareinventar

Leichte Agenten erfassen detaillierte Daten zu CPU, Arbeitsspeicher, Speicher, PeripheriegerÃ¤ten und installierter Software von Windows-, Linux-, macOS-, Android- und AIX-Endpunkten.

Paketbereitstellung

Pushen Sie Skripte, Installationsprogramme und Konfigurationspakete Ã¼ber HTTPS an Agenten, mit Bandbreitenkontrollen, die auf Flotten von Ã¼ber 100.000 GerÃ¤ten skalieren.

SNMP und Netzwerkerkennung

Subnetze scannen und SNMP-GerÃ¤te abfragen, um Drucker, Switches, Router und andere GerÃ¤te zu inventarisieren, die keinen Agenten ausfÃ¼hren kÃ¶nnen.

LizenzkonformitÃ¤tsberichte

Verfolgen Sie installierte Anwendungen in Ihrem gesamten Bestand und erstellen Sie Software-Messberichte, um die Lizenznutzung und -verlÃ¤ngerungen zu Ã¼berprÃ¼fen.

REST-API und Integrationen

Integrierte REST-API und GLPI-Synchronisierungs-Plugin speisen Asset-Daten in Ticketing-Systeme, CMDBs und Sicherheitstools ein.

Webkonsole mit RBAC

Browserbasierte Konsole mit rollenbasierten Zugriffskontrollen, LDAP- und CAS-Authentifizierung und anpassbaren Dashboards fÃ¼r Bediener und PrÃ¼fer.

Warum Sie OCS Inventory NG auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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