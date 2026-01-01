OCS Inventory NG mit einem Klick installieren.
Open-Source IT-Asset-Management-Server, der Hardware und Software erfasst und Pakete in Ihrer gesamten Flotte bereitstellt.
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Was Sie mit OCS Inventory NG erstellen kÃ¶nnen
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) ist eine kostenlose Open-Source-LÃ¶sung fÃ¼r Asset-Management und Softwareverteilung, die seit 2001 weiterentwickelt wird. Leichtgewichtige Agenten, die auf Windows-, Linux-, macOS-, Android- und IBM AIX-Endpunkten installiert sind, melden detaillierte Hardware- und Softwareinventare an einen zentralen Server zurÃ¼ck, wÃ¤hrend SNMP-Scans und IP-Erkennung die Sichtbarkeit auf Drucker, Switches, Router und andere agentenlose GerÃ¤te erweitern.
Das Selbst-Hosting von OCS Inventory auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jeden GerÃ¤te-Fingerabdruck, Lizenzdatensatz und jedes bereitgestellte Paket unter Ihrer Kontrolle. Die gebÃ¼ndelte Webkonsole, MySQL-Datenbank und REST-API sind dieselben Komponenten, die von Unternehmen verwendet werden, die IT-BestÃ¤nde von Ã¼ber 100.000 GerÃ¤ten verwalten, ohne pro-Asset-GebÃ¼hren und ohne AbhÃ¤ngigkeit von Drittanbieter-SaaS.
Wichtige Funktionen von OCS Inventory NG
Hardware- und Softwareinventar
Leichte Agenten erfassen detaillierte Daten zu CPU, Arbeitsspeicher, Speicher, PeripheriegerÃ¤ten und installierter Software von Windows-, Linux-, macOS-, Android- und AIX-Endpunkten.
Paketbereitstellung
Pushen Sie Skripte, Installationsprogramme und Konfigurationspakete Ã¼ber HTTPS an Agenten, mit Bandbreitenkontrollen, die auf Flotten von Ã¼ber 100.000 GerÃ¤ten skalieren.
SNMP und Netzwerkerkennung
Subnetze scannen und SNMP-GerÃ¤te abfragen, um Drucker, Switches, Router und andere GerÃ¤te zu inventarisieren, die keinen Agenten ausfÃ¼hren kÃ¶nnen.
LizenzkonformitÃ¤tsberichte
Verfolgen Sie installierte Anwendungen in Ihrem gesamten Bestand und erstellen Sie Software-Messberichte, um die Lizenznutzung und -verlÃ¤ngerungen zu Ã¼berprÃ¼fen.
REST-API und Integrationen
Integrierte REST-API und GLPI-Synchronisierungs-Plugin speisen Asset-Daten in Ticketing-Systeme, CMDBs und Sicherheitstools ein.
Webkonsole mit RBAC
Browserbasierte Konsole mit rollenbasierten Zugriffskontrollen, LDAP- und CAS-Authentifizierung und anpassbaren Dashboards fÃ¼r Bediener und PrÃ¼fer.
Warum Sie OCS Inventory NG auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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