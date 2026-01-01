SearXNG mit 1 Klick bereitstellen.
Datenschutzfreundliche Metasuchmaschine, die Ergebnisse aus Dutzenden von Quellen zusammenfÃ¼hrt, ohne Suchanfragen zu speichern oder Nutzer zu verfolgen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r SearXNG
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SearXNG erstellen kÃ¶nnen
SearXNG ist eine datenschutzorientierte Metasuchmaschine, die Google, Bing, DuckDuckGo und Dutzende anderer Suchanbieter gleichzeitig abfragt und aggregierte Ergebnisse liefert, ohne ein Nutzerprofil zu erstellen oder den Suchverlauf zu speichern. Im Gegensatz zu kommerziellen Suchmaschinen, die Anfragen durch Profiling und gezielte Werbung monetarisieren, bietet SearXNG ungefilterten Zugang zu den Informationen des Webs.
Self-Hosting bedeutet, dass Ihre Suchanfragen Ã¼ber eine von Ihnen kontrollierte Infrastruktur laufen und nicht Ã¼ber Ã¶ffentliche Instanzen, die von unbekannten Parteien betrieben werden. Sie entscheiden, welche Suchanbieter einbezogen werden, wie Ergebnisse gefiltert werden und wer auf Ihre Instanz zugreifen kann â€“ ohne sich auf gemeinsam genutzte Community-Server verlassen zu mÃ¼ssen, die Ausfallzeiten oder Ratenbegrenzungen erfahren kÃ¶nnten.
Wichtige Funktionen von SearXNG
Keine Abfrageprotokollierung
Suchanfragen werden niemals gespeichert oder mit Ihrer IdentitÃ¤t verknÃ¼pft, wodurch das in kommerziellen Suchmaschinen Ã¼bliche Profiling und die Verhaltensverfolgung entfallen.
Multi-Quellen-Aggregation
Durchsucht Dutzende von Suchmaschinen gleichzeitig, reduziert Ergebnisverzerrungen und bietet eine breitere Abdeckung als jeder einzelne Anbieter.
Konfigurierbare Engines
WÃ¤hlen Sie genau aus, welche Suchanbieter Sie ein- oder ausschlieÃŸen mÃ¶chten, um die Ergebnismischung an Ihre ForschungsbedÃ¼rfnisse und DatenschutzprÃ¤ferenzen anzupassen.
Kategoriesuche
Spezielle Suchkategorien fÃ¼r Web, Bilder, Videos, Nachrichten und spezialisierte Quellen halten die Ergebnisse relevant fÃ¼r die Art von Inhalten, die Sie benÃ¶tigen.
Keine Cookies oder Tracking
Funktioniert ohne Cookies oder Tracking-Skripte, wodurch es sich fÃ¼r datenschutzsensible Forschung und den Einsatz in eingeschrÃ¤nkten Umgebungen eignet.
Warum Sie SearXNG auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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