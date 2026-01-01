SoulSync mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Automatisierte Musikentdeckungs- und Sammlungsverwaltungsplattform, die Streaming-Dienste mit Ihrer selbst gehosteten Bibliothek verbindet.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SoulSync erstellen kÃ¶nnen
SoulSync ist eine intelligente Musikverwaltungsplattform, die Ihre Streaming-Konten â€“ Spotify, Tidal, Qobuz und Deezer â€“ mit Ihrer selbst gehosteten Musikbibliothek verbindet. Sie spiegelt automatisch Playlists, Ã¼berwacht KÃ¼nstler auf Neuerscheinungen, bereichert Metadaten durch zehn parallele Hintergrund-Worker und organisiert heruntergeladene Dateien nach Ihren bevorzugten Benennungskonventionen.
Im Gegensatz zu passiven Medienservern verwaltet SoulSync Ihre Sammlung aktiv: Sie generiert personalisierte Entdeckungs-Playlists, synchronisiert den HÃ¶rverlauf und integriert sich mit Plex, Jellyfin oder Navidrome, um Ihre lokale Bibliothek mit Ihrem Streaming-Geschmack in Einklang zu halten. Self-Hosting hÃ¤lt Ihre HÃ¶rdaten privat und Ihre Sammlung vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle.
Wichtige Funktionen von SoulSync
Streamingdienst-Synchronisierung
Spiegeln Sie Playlists von Spotify, Tidal, Qobuz und Deezer direkt in Ihre lokale Musikbibliothek mit automatischen Updates.
KÃ¼nstler-Release-Monitoring
LieblingskÃ¼nstlern folgen und Neuerscheinungen automatisch herunterladen, sobald sie auf verbundenen Streaming-Plattformen erscheinen.
Metadatenanreicherung
Zehn parallele Hintergrundprozesse ziehen Coverbilder, Songtexte und Tags von MusicBrainz, Spotify, Genius und LRClib, um Ihre Sammlung gut organisiert zu halten.
Medienserver-Integration
Verbinden Sie sich mit Plex, Jellyfin oder Navidrome, damit Ihre lokale Bibliothek mit Ihrem Streaming-Verlauf und Ihren Wiedergabelisten synchron bleibt.
Entdeckungs-Playlists
Erstellt personalisierte Playlists â€“ Release Radar, Discovery Weekly sowie Jahrzehnt- oder Genre-Mixe â€“ basierend auf Ihren HÃ¶rgewohnheiten.
Warum Sie SoulSync auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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