SoulSync ist eine intelligente Musikverwaltungsplattform, die Ihre Streaming-Konten â€“ Spotify, Tidal, Qobuz und Deezer â€“ mit Ihrer selbst gehosteten Musikbibliothek verbindet. Sie spiegelt automatisch Playlists, Ã¼berwacht KÃ¼nstler auf Neuerscheinungen, bereichert Metadaten durch zehn parallele Hintergrund-Worker und organisiert heruntergeladene Dateien nach Ihren bevorzugten Benennungskonventionen.

Im Gegensatz zu passiven Medienservern verwaltet SoulSync Ihre Sammlung aktiv: Sie generiert personalisierte Entdeckungs-Playlists, synchronisiert den HÃ¶rverlauf und integriert sich mit Plex, Jellyfin oder Navidrome, um Ihre lokale Bibliothek mit Ihrem Streaming-Geschmack in Einklang zu halten. Self-Hosting hÃ¤lt Ihre HÃ¶rdaten privat und Ihre Sammlung vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle.