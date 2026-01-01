Spliit ist eine selbstgehostete Alternative zu Splitwise, die es Freundesgruppen, Mitbewohnern oder Reisenden ermÃ¶glicht, gemeinsame Ausgaben zu verfolgen und zu berechnen, wer wem was schuldet. Erstellen Sie eine Gruppe, fÃ¼gen Sie Ausgaben hinzu, sobald sie anfallen, und Spliit berechnet die Salden automatisch â€“ kein Konto fÃ¼r Teilnehmer erforderlich, teilen Sie einfach einen Link.

Spliit selbst zu hosten bedeutet, dass Ihre Finanzdaten â€“ wer was, mit wem und wofÃ¼r ausgegeben hat â€“ niemals auf einen Drittanbieter-Server gelangen oder fÃ¼r Werbung verwendet werden. Es gibt keine Abonnementstufen, keine gesperrten Premium-Funktionen und keine Bedenken hinsichtlich der DatenportabilitÃ¤t: Ihre Instanz, Ihre Daten, Ihre Kontrolle.