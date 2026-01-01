Netdata mit 1 Klick bereitstellen.
Echtzeit-Infrastrukturüberwachung mit 1-Sekunden-Granularität, über 800 Integrationen und ohne Konfigurationsaufwand.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Netdata erstellen können
Netdata ist eine Open-Source-Echtzeit-Infrastruktur-Monitoring-Plattform, die Tausende von Metriken pro Sekunde von Ihren Servern, Containern, Anwendungen und Cloud-Diensten sammelt. Im Gegensatz zu traditionellen Monitoring-Stacks, die separate Schichten für Datenerfassung, Speicherung und Visualisierung erfordern, bündelt Netdata alle drei in einem einzigen leichtgewichtigen Agenten – und liefert Live-Dashboards innerhalb von Sekunden nach der Bereitstellung, ohne dass eine manuelle Konfiguration für gängige Dienste erforderlich ist.
Mit über 78.000 GitHub-Sternen und 500 Millionen Docker-Downloads ist Netdata eine der am weitesten verbreiteten selbst gehosteten Monitoring-Lösungen. Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS hält alle Infrastrukturmetriken privat innerhalb Ihres Netzwerks, mit voller Kontrolle über Aufbewahrungsrichtlinien, Alarmierungsregeln und den Dashboard-Zugriff.
Wichtige Funktionen von Netdata
Metrik-Granularität von 1 Sekunde
Erfasst CPU-Spitzen, Speicherauslastung und Latenzspitzen, die 10- oder 60-sekündige Abfrageintervalle vollständig übersehen.
Über 800 automatisch erkannte Integrationen
Erkennt und überwacht automatisch Datenbanken, Webserver, Nachrichtenwarteschlangen und Cloud-Dienste, die auf dem Host laufen — keine Konfigurationsdateien erforderlich.
ML-gestützte Anomalieerkennung
Trainiert ein Anomalie-Modell pro Metrik und deckt ungewöhnliche Muster auf, bevor diese Ausfälle verursachen, ohne manuelle Schwellenwertanpassung.
Docker-Container-Monitoring
Erkennt alle laufenden Container über den Docker-Socket und überwacht CPU, Arbeitsspeicher, Netzwerk-E/A und Festplattennutzung pro Container.
Vorkonfigurierte Alarmbibliothek
Wird geliefert mit Hunderten von bewährten Warnmeldungen für Betriebssysteme, Datenbanken und Anwendungsmetriken — sofort nach der Bereitstellung aktiv.
Warum Sie Netdata auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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