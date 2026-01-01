Netdata ist eine Open-Source-Echtzeit-Infrastruktur-Monitoring-Plattform, die Tausende von Metriken pro Sekunde von Ihren Servern, Containern, Anwendungen und Cloud-Diensten sammelt. Im Gegensatz zu traditionellen Monitoring-Stacks, die separate Schichten für Datenerfassung, Speicherung und Visualisierung erfordern, bündelt Netdata alle drei in einem einzigen leichtgewichtigen Agenten – und liefert Live-Dashboards innerhalb von Sekunden nach der Bereitstellung, ohne dass eine manuelle Konfiguration für gängige Dienste erforderlich ist.

Mit über 78.000 GitHub-Sternen und 500 Millionen Docker-Downloads ist Netdata eine der am weitesten verbreiteten selbst gehosteten Monitoring-Lösungen. Der Betrieb auf Ihrem eigenen VPS hält alle Infrastrukturmetriken privat innerhalb Ihres Netzwerks, mit voller Kontrolle über Aufbewahrungsrichtlinien, Alarmierungsregeln und den Dashboard-Zugriff.