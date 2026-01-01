Convos mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Moderner browserbasierter IRC-Client, der Sie von jedem Gerät aus dauerhaft mit Chat-Netzwerken verbunden hält.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Convos erstellen können
Convos ist ein vollständig selbstgehosteter, immer aktiver IRC-Client, der auf Ihrem Server läuft und rund um die Uhr mit IRC-Netzwerken verbunden bleibt. Im Gegensatz zu herkömmlichen IRC-Clients, die offline gehen, wenn Sie sie schließen, hält Convos dauerhafte Verbindungen aufrecht, damit Sie keine Nachricht verpassen – selbst wenn Ihre Geräte offline sind.
Greifen Sie von jedem Browser aus auf Ihre IRC-Konversationen zu, ohne Software installieren zu müssen. Convos speichert Ihren gesamten Chatverlauf, unterstützt mehrere Benutzer und Netzwerke und bietet eine saubere, moderne Benutzeroberfläche, die sowohl für Gelegenheits-Chatter als auch für langjährige IRC-Communities konzipiert ist. Das Selbst-Hosting gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Daten und den Benutzerzugriff.
Wichtige Funktionen von Convos
Ständige Verbindungen
Convos läuft rund um die Uhr auf Ihrem VPS und bleibt mit IRC-Netzwerken verbunden, sodass Nachrichten erfasst werden und auf Sie warten, wann immer Sie sich anmelden.
Vollständiger Chatverlauf
Alle Nachrichten werden serverseitig gespeichert und sind von jedem Browser aus zugänglich, wodurch Sie eine durchsuchbare Historie über alle Kanäle und Konversationen hinweg erhalten.
Multi-Netzwerk-Unterstützung
Verbinden Sie sich gleichzeitig mit mehreren IRC-Netzwerken und verwalten Sie alle Kanäle und Direktnachrichten über eine einzige, einheitliche Oberfläche.
Keine Softwareinstallation
Greifen Sie vollständig über einen Browser auf Ihren IRC-Client zu — ohne dass eine Desktop-App, ein Plugin oder eine Konfiguration auf jedem Gerät, das Sie nutzen, erforderlich ist.
Mehrbenutzerfähig
Laden Sie Teammitglieder oder Freunde ein, Ihre Convos-Instanz zu teilen, jeder mit eigenen unabhängigen Konten und Netzwerkkonfigurationen.
Warum Sie Convos auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.