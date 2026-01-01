Convos ist ein vollständig selbstgehosteter, immer aktiver IRC-Client, der auf Ihrem Server läuft und rund um die Uhr mit IRC-Netzwerken verbunden bleibt. Im Gegensatz zu herkömmlichen IRC-Clients, die offline gehen, wenn Sie sie schließen, hält Convos dauerhafte Verbindungen aufrecht, damit Sie keine Nachricht verpassen – selbst wenn Ihre Geräte offline sind.

Greifen Sie von jedem Browser aus auf Ihre IRC-Konversationen zu, ohne Software installieren zu müssen. Convos speichert Ihren gesamten Chatverlauf, unterstützt mehrere Benutzer und Netzwerke und bietet eine saubere, moderne Benutzeroberfläche, die sowohl für Gelegenheits-Chatter als auch für langjährige IRC-Communities konzipiert ist. Das Selbst-Hosting gibt Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Daten und den Benutzerzugriff.