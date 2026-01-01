Kafbat Kafka UI ist ein kostenloses, Open-Source-Web-Dashboard für den Betrieb von Apache Kafka-Clustern. Als Community-gesteuerter Nachfolger von Provectus kafka-ui bietet es eine ausgefeilte Benutzeroberfläche zur Inspektion von Brokern, Verwaltung von Topics, Durchsuchen von Nachrichten und Verfolgung des Consumer-Group-Lags – alles ohne Kommandozeilen-Tools. Die Multi-Cluster-Unterstützung ermöglicht es Ihnen, jede Kafka-Umgebung von einer einzigen Oberfläche aus zu verwalten.

Das Self-Hosting von Kafbat Kafka UI auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Nachrichtendaten und Cluster-Anmeldeinformationen vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Diese Vorlage bündelt einen Single-Node-Kafka-Broker, der im KRaft-Modus läuft (kein ZooKeeper erforderlich), und bietet Ihnen einen produktionsbereiten Kafka-Stack, der mit einem Klick einsatzbereit ist.