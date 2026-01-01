MantisBT (Mantis Bug Tracker) ist ein seit Langem etablierter Open-Source-Issue-Tracker, der in PHP geschrieben ist und von Softwareteams verwendet wird, um Fehler zu protokollieren, Funktionsanfragen zu verwalten und die Arbeit Ã¼ber mehrere Projekte hinweg zu koordinieren. Er basiert auf anpassbaren Workflows, detaillierten projektbezogenen Berechtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen und konzentriert sich auf die Disziplin des Issue-Managements ohne den Ballast vollstÃ¤ndiger Projektmanagement-Suiten.

Das Selbst-Hosting von MantisBT hÃ¤lt gemeldete Fehler, AnhÃ¤nge und interne Diskussionen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur â€“ unerlÃ¤sslich fÃ¼r Organisationen, deren Fehlerberichte Reproduktionsschritte, Kundendaten oder proprietÃ¤ren Code enthalten. Diese Bereitstellung wird mit MariaDB fÃ¼r eine dauerhafte Issue-Historie geliefert und eliminiert die pro-Benutzer-Lizenzkosten, die von vielen kommerziellen Issue-Trackern erhoben werden.