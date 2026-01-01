MantisBT mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Bug-Tracker fÃ¼r Softwareteams, um Fehler zu protokollieren, Funktionsanfragen zu verwalten und Projekt-Workflows zu koordinieren.
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Was Sie mit MantisBT erstellen kÃ¶nnen
MantisBT (Mantis Bug Tracker) ist ein seit Langem etablierter Open-Source-Issue-Tracker, der in PHP geschrieben ist und von Softwareteams verwendet wird, um Fehler zu protokollieren, Funktionsanfragen zu verwalten und die Arbeit Ã¼ber mehrere Projekte hinweg zu koordinieren. Er basiert auf anpassbaren Workflows, detaillierten projektbezogenen Berechtigungen und E-Mail-Benachrichtigungen und konzentriert sich auf die Disziplin des Issue-Managements ohne den Ballast vollstÃ¤ndiger Projektmanagement-Suiten.
Das Selbst-Hosting von MantisBT hÃ¤lt gemeldete Fehler, AnhÃ¤nge und interne Diskussionen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur â€“ unerlÃ¤sslich fÃ¼r Organisationen, deren Fehlerberichte Reproduktionsschritte, Kundendaten oder proprietÃ¤ren Code enthalten. Diese Bereitstellung wird mit MariaDB fÃ¼r eine dauerhafte Issue-Historie geliefert und eliminiert die pro-Benutzer-Lizenzkosten, die von vielen kommerziellen Issue-Trackern erhoben werden.
Wichtige Funktionen von MantisBT
Anpassbare Workflows
Definieren Sie StatusÃ¼bergÃ¤nge, LÃ¶sungszustÃ¤nde und Zugriffsregeln pro Projekt, damit der Tracker widerspiegelt, wie jedes Team die Arbeit tatsÃ¤chlich von der Meldung bis zur LÃ¶sung vorantreibt.
Granulare Berechtigungen
Die rollenbasierte Zugriffskontrolle auf Projekt-, Kategorie- und Feldebene sorgt dafÃ¼r, dass sensible Informationen nur fÃ¼r die Personen sichtbar sind, die sie sehen mÃ¼ssen.
E-Mail-Benachrichtigungen
Konfigurierbare E-Mail-Regeln benachrichtigen Meldende, Bearbeiter und Beobachter, wenn sich der Status von VorgÃ¤ngen Ã¤ndert, wodurch sichergestellt wird, dass kein Fehler oder Funktionswunsch durchs Raster fÃ¤llt.
Benutzerdefinierte Felder und Filter
FÃ¼gen Sie beliebige benutzerdefinierte Felder zu VorfÃ¤llen hinzu und speichern Sie komplexe Filter als benannte Ansichten, um Tausende von Berichten zu sichten, ohne den Kontext zu verlieren.
Plugin-Architektur
Ein umfangreiches Plugin-Ã–kosystem erweitert MantisBT um Versionskontrollintegration, zusÃ¤tzliche Authentifizierungsmethoden und Berichts-Add-ons.
REST- und SOAP-APIs
Sowohl REST- als auch SOAP-Schnittstellen ermÃ¶glichen es Ihnen, die Problem-Erstellung zu skripten, die Triage zu automatisieren und den Tracker mit CI-Pipelines oder externen Tools zu integrieren.
Warum Sie MantisBT auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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