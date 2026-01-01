Copyparty ist ein selbstgehosteter Dateiserver, der eine außergewöhnliche Anzahl von Funktionen in einem einzigen Container ohne externe Datenbank vereint. Er stellt Dateien gleichzeitig über HTTP, WebDAV, SFTP, FTP und TFTP bereit, unterstützt unterbrechbare, fortsetzbare Uploads, die unterbrochene Verbindungen überstehen, und umfasst eine vollständige Medienbibliothek mit Miniaturansichten, Audiowiedergabe und Volltextsuche.

Das Selbst-Hosting von Copyparty auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine private Dateifreigabeplattform, die mit jedem Standard-Client – vom Browser über Windows Explorer bis hin zu FileZilla – funktioniert, ohne Herstellerbindung oder wiederkehrende Speichergebühren. Da alles in einem Container läuft und die Daten direkt auf dem Dateisystem gespeichert werden, sind Backups und Migrationen unkompliziert.