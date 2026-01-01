SuggestArr mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Automatisierte Medienempfehlungs-Engine, die den Wiedergabeverlauf analysiert und Ã¤hnliche Inhalte Ã¼ber Seer anfordert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit SuggestArr erstellen kÃ¶nnen
SuggestArr verbindet sich mit Ihrem Medienserver (Jellyfin, Plex oder Emby) und Ihrer Seer-Instanz, um den Medienentdeckungs- und Anforderungszyklus zu automatisieren. Es liest die aktuelle Wiedergabehistorie, findet Ã¤hnliche Filme und Fernsehsendungen Ã¼ber die TMDb-Datenbank und Ã¼bermittelt automatisch Download-Anfragen nach einem konfigurierbaren Zeitplan â€“ und schlieÃŸt so den Kreis zwischen dem, was Sie heute ansehen, und dem, was morgen in Ihrer Bibliothek erscheint.
Im Gegensatz zu manuellen Anforderungsworkflows lÃ¤uft SuggestArr unbeaufsichtigt. Ein optionaler KI-Modus, der jede OpenAI-kompatible API (einschlieÃŸlich des lokalen Ollama) verwendet, fÃ¼gt hyperpersonalisierte Empfehlungen mit natÃ¼rlicher Sprachsuche hinzu. Die Einrichtung erfolgt nach der Bereitstellung Ã¼ber einen Web-UI-Assistenten â€“ zum Zeitpunkt der Bereitstellung sind keine API-Anmeldeinformationen erforderlich.
Wichtige Funktionen von SuggestArr
Verlaufsanalyse
Liest den aktuellen Wiedergabeverlauf von Jellyfin, Plex oder Emby, um zu identifizieren, was Nutzer ansehen, und relevante Kandidaten fÃ¼r neue Empfehlungen anzuzeigen.
Automatische Anfrageeinreichung
Sendet Medienanfragen direkt an Ihre Seer-Instanz nach einem konfigurierbaren Cron-Zeitplan, ohne dass nach der Ersteinrichtung manuelle Eingriffe erforderlich sind.
TMDb-gestÃ¼tzte Empfehlungen
Entdeckt Ã¤hnliche Titel mithilfe der The Movie Database API mit Filtern fÃ¼r Genre, Bewertung, Erscheinungsjahr, Sprache und Streaming-VerfÃ¼gbarkeit.
KI-gesteuerte Entdeckung
Optionale LLM-Integration mit OpenAI, Ollama, Gemini oder LiteLLM liefert personalisierte Empfehlungen und ermÃ¶glicht die Mediensuche in natÃ¼rlicher Sprache.
Echtzeit-Log-Viewer
Integriertes Dashboard mit live gefilterten Protokollen, die genau anzeigen, was bei jedem Automatisierungslauf empfohlen, angefordert und Ã¼bersprungen wurde.
Warum Sie SuggestArr auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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