mStream ist ein leichter, Node.js-basierter Musik-Streaming-Server, der darauf ausgelegt ist, Ihre Sammlung mit minimalem Einrichtungsaufwand online zu bringen. Legen Sie Ihre Musik in das Bibliotheks-Volume, und mStream scannt, indiziert und stellt sie automatisch über einen übersichtlichen, responsiven Web-Player bereit – zusätzlich zu nativen iOS- und Android-Apps, die dieselbe Backend-API für Offline-Hören und unterbrechungsfreie Wiedergabe auf Mobilgeräten nutzen.

Das Selbst-Hosting von mStream auf einem VPS bietet Ihnen privaten, jederzeit verfügbaren Zugriff auf Ihre Musikbibliothek von jedem Gerät aus, ohne die Speicherbegrenzungen, Gerätelimits oder den Lizenzierungsaufwand kommerzieller Streaming-Dienste. Der standardmäßige öffentliche Modus priorisiert die sofortige Nutzbarkeit; benutzerbezogene Konten können über die Admin-Benutzeroberfläche hinzugefügt werden, sobald Sie sich entscheiden, den Server öffentlich zugänglich zu machen.