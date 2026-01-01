mStream mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Schlanker, selbst gehosteter Musikstreaming-Server mit einem übersichtlichen Web-Player und nativen mobilen Apps.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit mStream erstellen können
mStream ist ein leichter, Node.js-basierter Musik-Streaming-Server, der darauf ausgelegt ist, Ihre Sammlung mit minimalem Einrichtungsaufwand online zu bringen. Legen Sie Ihre Musik in das Bibliotheks-Volume, und mStream scannt, indiziert und stellt sie automatisch über einen übersichtlichen, responsiven Web-Player bereit – zusätzlich zu nativen iOS- und Android-Apps, die dieselbe Backend-API für Offline-Hören und unterbrechungsfreie Wiedergabe auf Mobilgeräten nutzen.
Das Selbst-Hosting von mStream auf einem VPS bietet Ihnen privaten, jederzeit verfügbaren Zugriff auf Ihre Musikbibliothek von jedem Gerät aus, ohne die Speicherbegrenzungen, Gerätelimits oder den Lizenzierungsaufwand kommerzieller Streaming-Dienste. Der standardmäßige öffentliche Modus priorisiert die sofortige Nutzbarkeit; benutzerbezogene Konten können über die Admin-Benutzeroberfläche hinzugefügt werden, sobald Sie sich entscheiden, den Server öffentlich zugänglich zu machen.
Wichtige Funktionen von mStream
Drop-and-Stream-Bibliothek
Fügen Sie Dateien dem Musikordner hinzu, und mStream übernimmt sie automatisch — kein manueller Importschritt, kein Medienbibliothek-Scanner, der zuerst konfiguriert werden muss.
Native mobile Apps
Offizielle iOS- und Android-Apps verbinden sich mit Ihrem Server für die Offline-Wiedergabe, nahtlose Übergänge und mobilfunkfreundliches Transcoding.
Mehrbenutzerkonten
Optionale Benutzerkonten mit bibliotheksbasierter Zugriffskontrolle ermöglichen es Haushalten, einen Server zu teilen, ohne Musiksammlungen zusammenzuführen.
Responsiver Web-Player
Moderner HTML5-Player, der reibungslos auf Desktop- und mobilen Browsern mit Wiedergabelisten, Suchfunktion, Album-Covern und Zufallswiedergabe funktioniert.
Admin-UI zur Feinabstimmung
Die Live-Admin-Oberfläche steuert den Umschalter für den öffentlichen Modus, Uploads, Dateimodifikationen und die Kontosperrung, ohne den Server neu zu starten.
Warum Sie mStream auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.