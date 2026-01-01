Ghost ist ein vollständig quelloffenes Headless CMS, das auf die Bedürfnisse professioneller Publisher zugeschnitten ist. Im Gegensatz zu allgemeinen Content-Management-Systemen ist jede Funktion – vom Editor über native E-Mail-Newsletter bis hin zur Mitgliederverwaltung – speziell für Autoren und Online-Ersteller konzipiert.

Ghost selbst auf Ihrem VPS zu hosten bedeutet, dass Sie Ihre Abonnentenliste besitzen, Ihre Inhalte kontrollieren und Gebühren pro Mitglied sowie eine Plattformbindung vermeiden. Mit einer enthaltenen MySQL-Datenbank bleiben Ihre Beiträge, Mitglieder und Einstellungen zuverlässig erhalten, ohne von einem Drittanbieterdienst abhängig zu sein.