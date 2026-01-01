Bis zu 69 % Rabatt auf WriteFreely

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Minimalistische Open-Source-Blogging-Plattform, die auf Markdown, ablenkungsfreiem Schreiben und ActivityPub-Föderation basiert.

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1 vCPU-Kern
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Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
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KVM 4
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Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
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Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit WriteFreely erstellen können

WriteFreely ist eine saubere, minimalistische Publishing-Plattform, die auf den Akt des Schreibens zugeschnitten ist. Beiträge werden in einfachem Markdown verfasst, der Editor tritt in den Hintergrund, und das öffentliche Leseerlebnis verzichtet auf Kommentare, Werbung und Tracker – sodass nur die Worte übrig bleiben. Die integrierte ActivityPub-Unterstützung ermöglicht es Followern im Fediverse, Ihren Blog direkt von Mastodon und anderen föderierten Diensten aus zu abonnieren.

Das Self-Hosting von WriteFreely auf Ihrem VPS hält Ihre Texte unter Ihrer eigenen Domain, frei von algorithmischen Feeds und Plattform-Abschaltungen. Die schlanke Go-Binary verwendet minimale Ressourcen, speichert alles in einer einzigen SQLite-Datenbank und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Export-, Theming- und Föderationseinstellungen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von WriteFreely

Markdown-First-Editor

Schreiben Sie in einfachem Markdown mit einem ablenkungsfreien Editor, der Entwürfe automatisch speichert und Ihnen nicht im Weg steht, während Sie sich auf die Worte konzentrieren.

ActivityPub-Föderation

Follower auf Mastodon und anderen Fediverse-Diensten können Ihren Blog direkt abonnieren und erreichen so Leser, ohne dass algorithmische Feeds im Weg stehen.

Übersichtliche Leseerfahrung

Öffentliche Beiträge werden mit einem typografischen, werbefreien Layout und ohne Tracking dargestellt — Leser sehen Ihre Texte so, wie Sie sie verfasst haben.

Benutzerdefinierte Themes und CSS

Wählen Sie aus integrierten Themes oder fügen Sie benutzerdefiniertes CSS ein, um Ihren Blog zu branden, ohne Vorlagen anzupassen oder das Binary neu zu erstellen.

Entwürfe und Planung

Speichern Sie private Entwürfe unbegrenzt und planen oder veröffentlichen Sie Beiträge, wenn Sie bereit sind — keine CMS-Plugins von Drittanbietern erforderlich.

Leicht und tragbar

Ein einziges Go-Binary, das von SQLite unterstützt wird, bedeutet, dass Ihr gesamter Blog in ein winziges Volumen passt und mit einer einzigen Dateikopie zwischen Hosts migriert werden kann.

Warum Sie WriteFreely auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums, z. B. in Deutschland. Wir verfügen über Rechenzentren in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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