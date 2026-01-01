WriteFreely mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistische Open-Source-Blogging-Plattform, die auf Markdown, ablenkungsfreiem Schreiben und ActivityPub-Föderation basiert.
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Was Sie mit WriteFreely erstellen können
WriteFreely ist eine saubere, minimalistische Publishing-Plattform, die auf den Akt des Schreibens zugeschnitten ist. Beiträge werden in einfachem Markdown verfasst, der Editor tritt in den Hintergrund, und das öffentliche Leseerlebnis verzichtet auf Kommentare, Werbung und Tracker – sodass nur die Worte übrig bleiben. Die integrierte ActivityPub-Unterstützung ermöglicht es Followern im Fediverse, Ihren Blog direkt von Mastodon und anderen föderierten Diensten aus zu abonnieren.
Das Self-Hosting von WriteFreely auf Ihrem VPS hält Ihre Texte unter Ihrer eigenen Domain, frei von algorithmischen Feeds und Plattform-Abschaltungen. Die schlanke Go-Binary verwendet minimale Ressourcen, speichert alles in einer einzigen SQLite-Datenbank und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Export-, Theming- und Föderationseinstellungen.
Wichtige Funktionen von WriteFreely
Markdown-First-Editor
Schreiben Sie in einfachem Markdown mit einem ablenkungsfreien Editor, der Entwürfe automatisch speichert und Ihnen nicht im Weg steht, während Sie sich auf die Worte konzentrieren.
ActivityPub-Föderation
Follower auf Mastodon und anderen Fediverse-Diensten können Ihren Blog direkt abonnieren und erreichen so Leser, ohne dass algorithmische Feeds im Weg stehen.
Übersichtliche Leseerfahrung
Öffentliche Beiträge werden mit einem typografischen, werbefreien Layout und ohne Tracking dargestellt — Leser sehen Ihre Texte so, wie Sie sie verfasst haben.
Benutzerdefinierte Themes und CSS
Wählen Sie aus integrierten Themes oder fügen Sie benutzerdefiniertes CSS ein, um Ihren Blog zu branden, ohne Vorlagen anzupassen oder das Binary neu zu erstellen.
Entwürfe und Planung
Speichern Sie private Entwürfe unbegrenzt und planen oder veröffentlichen Sie Beiträge, wenn Sie bereit sind — keine CMS-Plugins von Drittanbietern erforderlich.
Leicht und tragbar
Ein einziges Go-Binary, das von SQLite unterstützt wird, bedeutet, dass Ihr gesamter Blog in ein winziges Volumen passt und mit einer einzigen Dateikopie zwischen Hosts migriert werden kann.
Warum Sie WriteFreely auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.