Posterr ist eine Open-Source-Node.js-Anwendung, die die digitalen Plakatwände in Kinofoyers nachahmt. Sie liest den Live-Status Ihres Plex Media Servers aus und zeigt den aktuell wiedergegebenen Titel, On-Demand-Auswahlen aus ausgewählten Bibliotheken sowie bald erscheinende Veröffentlichungen an, die von Sonarr, Radarr und Readarr abgerufen werden.

Das Selbst-Hosting von Posterr auf einem VPS hält die Anzeige jederzeit von jedem Browser, Telefon, Tablet, Fire Stick oder wandmontierten Bildschirm aus verfügbar – ohne dass ein Heimcomputer eingeschaltet sein muss. Es verbindet sich über das Netzwerk mit Plex und dem Arr-Stack, sodass es funktioniert, egal ob Ihre Mediendienste auf demselben VPS oder auf einem externen Heimserver laufen.