DVinyl mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter Sammlungsmanager, der Vinyl, CDs, Bücher, Filme und Videospiele in einer einzigen Bibliothek katalogisiert und bewertet.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit DVinyl erstellen können
DVinyl ist ein Open-Source-Sammlungsmanager, der für Liebhaber physischer Medien entwickelt wurde, die ein einziges, anpassbares Zuhause für ihre Schallplatten, CDs, Kassetten, Bücher, Comics, Blu-rays, DVDs und Videospiele wünschen. Es ruft umfangreiche Metadaten und Cover-Artworks von Discogs, Hardcover, TMDB und IGDB ab und schätzt dann den Marktwert von Musikveröffentlichungen, damit Sammler verfolgen können, was ihre Regale tatsächlich wert sind.
Das Selbst-Hosting von DVinyl auf Ihrem eigenen VPS hält Ihr vollständiges Sammlungsverzeichnis, Standort-Tags und Wunschlisten-Daten unter Ihrer Kontrolle, anstatt in einer Drittanbieter-App oder Tabellenkalkulation eingeschlossen zu sein. Die gebündelte MongoDB-Datenbank stellt sicher, dass Ihr Katalog über Updates hinweg bestehen bleibt, und ein privates Authentifizierungssystem ermöglicht es Ihnen, alleine zu stöbern oder eine schreibgeschützte Ansicht mit Freunden zu teilen.
Wichtige Funktionen von DVinyl
Multiformatbibliothek
Verwalten Sie Vinyl, CDs, Kassetten, Bücher, Comics, Blu-rays, DVDs und Videospiele nebeneinander in einer einzigen, einheitlichen Sammlung, anstatt mehrere separate Apps jonglieren zu müssen.
Discogs Marktbewertung
Rufen Sie niedrige, mittlere und hohe Echtzeit-Marktschätzungen von Discogs ab, damit Sie immer wissen, was Ihre Musiksammlung auf dem Sekundärmarkt wert ist.
Ein-Klick-Discogs-Import
Importieren Sie eine gesamte bestehende Discogs-Sammlung mit einem einzigen Klick oder fügen Sie neue Artikel per Release-ID hinzu, ohne Künstler-, Label- oder Trackdaten erneut eingeben zu müssen.
Anpassbares Dashboard
Gestalten Sie Ihre Startansicht mit modularen Statistik-Widgets, konfigurierbaren Navigations-Shortcuts und visuellen Themen pro Kategorie, die zu Ihrer Art des Browsens passen.
Physische Standortverfolgung
Kennzeichnen Sie, wo jeder Artikel in Ihren Regalen, im Lager oder ausgeliehen ist, damit Sie einen bestimmten Datensatz oder ein Buch finden können, ohne die gesamte Sammlung durchsuchen zu müssen.
Wunschliste und Teilen
Verfolgen Sie zukünftige Funde auf einer speziellen Wunschliste und stellen Sie Ihren Katalog über die integrierte Authentifizierung für privates Browsen oder schreibgeschütztes Teilen zur Verfügung.
Warum Sie DVinyl auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.