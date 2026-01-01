Rallly mit 1 Klick installieren.
Selbst gehostetes Terminplanungstool zum gemeinsamen Finden des besten Datums und der besten Uhrzeit fÃ¼r Gruppen, Teams und Zeitzonen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Rallly erstellen kÃ¶nnen
Rallly ist ein datenschutzfreundliches Open-Source-Tool zur Terminplanung und Gruppenumfragen, das entwickelt wurde, um Doodle und Ã¤hnliche SaaS-Anwendungen zu ersetzen. Organisatoren erstellen eine Umfrage mit vorgeschlagenen Datums-/Zeitoptionen, teilen einen Link, und die Teilnehmer wÃ¤hlen die fÃ¼r sie passenden Zeitfenster aus â€“ fÃ¼r die Teilnehmer ist kein Konto erforderlich. Das Organisator-Dashboard markiert dann die beliebtesten Zeitfenster, was die BestÃ¤tigung des endgÃ¼ltigen Termins erleichtert.
Das Selbst-Hosting von Rallly auf Ihrem VPS hÃ¤lt Teilnehmer-E-Mails, Antwortdaten und Besprechungsthemen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt bei einem Drittanbieter-Terminplanungsdienst. Die Plattform unterstÃ¼tzt mehrere Zeitzonen, gesperrte Optionen, benutzerdefiniertes Branding und E-Mail-Magic-Link-Authentifizierung fÃ¼r Organisatoren, und der gesamte Stack lÃ¤uft auf einem einzigen Next.js-Container plus PostgreSQL â€“ klein genug fÃ¼r den persÃ¶nlichen Gebrauch, robust genug fÃ¼r ein kleines Team oder einen Verein.
Wichtige Funktionen von Rallly
Gruppentermin-Umfragen
Schlagen Sie mehrere Datums- und Zeitoptionen vor, sammeln Sie die VerfÃ¼gbarkeit der Eingeladenen und finden Sie den besten Termin â€” Doodle-Ã¤hnliche Umfragen ohne GebÃ¼hren pro Umfrage.
Zeitzonen-bewusst
Zeigen Sie jede Option automatisch in der lokalen Zeitzone jedes Befragten an, damit verteilte Teams Termine ohne Kopfrechnen auswÃ¤hlen kÃ¶nnen.
Antworten ohne Konto
Magic-Link-Login
Organisatoren melden sich Ã¼ber per E-Mail zugesandte Magic Links an, anstatt PasswÃ¶rter zu verwenden, wodurch die AngriffsflÃ¤che fÃ¼r Anmeldedaten gering gehalten wird, ohne den Komfort zu beeintrÃ¤chtigen.
Gesperrte und versteckte Optionen
Eine gewÃ¤hlte Option sperren, um Antworten einzufrieren, oder Optionen nach Abstimmungsende ausblenden â€” nÃ¼tzlich, um die endgÃ¼ltige Auswahl ohne weitere Ã„nderungen zu bestÃ¤tigen.
Benutzerdefiniertes Branding
Legen Sie Ihren eigenen Seitennamen, Ihr Logo und Ihr Design fest, damit sich Umfragen wie ein Teil Ihrer Organisation anfÃ¼hlen und nicht wie eine generische SaaS-Landingpage.
Warum Sie Rallly auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.