Rallly ist ein datenschutzfreundliches Open-Source-Tool zur Terminplanung und Gruppenumfragen, das entwickelt wurde, um Doodle und Ã¤hnliche SaaS-Anwendungen zu ersetzen. Organisatoren erstellen eine Umfrage mit vorgeschlagenen Datums-/Zeitoptionen, teilen einen Link, und die Teilnehmer wÃ¤hlen die fÃ¼r sie passenden Zeitfenster aus â€“ fÃ¼r die Teilnehmer ist kein Konto erforderlich. Das Organisator-Dashboard markiert dann die beliebtesten Zeitfenster, was die BestÃ¤tigung des endgÃ¼ltigen Termins erleichtert.

Das Selbst-Hosting von Rallly auf Ihrem VPS hÃ¤lt Teilnehmer-E-Mails, Antwortdaten und Besprechungsthemen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt bei einem Drittanbieter-Terminplanungsdienst. Die Plattform unterstÃ¼tzt mehrere Zeitzonen, gesperrte Optionen, benutzerdefiniertes Branding und E-Mail-Magic-Link-Authentifizierung fÃ¼r Organisatoren, und der gesamte Stack lÃ¤uft auf einem einzigen Next.js-Container plus PostgreSQL â€“ klein genug fÃ¼r den persÃ¶nlichen Gebrauch, robust genug fÃ¼r ein kleines Team oder einen Verein.