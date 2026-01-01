Bis zu 69 % Rabatt auf Onyx

Onyx mit 1 Klick bereitstellen.

Open-Source-KI-Chat- und Unternehmenssuchplattform, die jedes LLM mit Ihrem Teamwissen verbindet.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
10,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Onyx mit 1 Klick bereitstellen.

WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Onyx

69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
Plan wÃ¤hlen
VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr

Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Onyx erstellen kÃ¶nnen

Onyx ist eine Open-Source-KI-Plattform, die eine funktionsreiche Chat-OberflÃ¤che mit einer Unternehmenssuche Ã¼ber die Dokumente und Anwendungen Ihres Teams hinweg kombiniert. Sie funktioniert mit jedem groÃŸen LLM-Anbieter â€“ OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex und jedem selbst gehosteten Modell, das Ã¼ber Ollama oder vLLM bereitgestellt wird â€“ sodass Sie frei wÃ¤hlen kÃ¶nnen, welches Modell zu jeder Aufgabe passt, ohne Ihren Stack neu schreiben zu mÃ¼ssen.

Das Selbst-Hosting von Onyx auf Ihrem VPS hÃ¤lt Chat-Transkripte, indizierte Dokumente und Connector-Anmeldeinformationen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. Ãœber vierzig Konnektoren ziehen Daten von Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira und mehr in einen vereinheitlichten Suchindex, sodass Antworten die Originale zitieren, anstatt sensible Kontexte an Drittanbieter-SaaS weiterzugeben.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Onyx

Funktioniert mit jedem LLM

Verwenden Sie Ihre eigenen API-SchlÃ¼ssel fÃ¼r OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex oder jeden OpenAI-kompatiblen Endpunkt, einschlieÃŸlich lokaler Ollama- und vLLM-Bereitstellungen.

Vierzig plus AnschlÃ¼sse

Indizieren Sie Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk und viele weitere, damit Chat-Antworten auf Ihr echtes Teamwissen verweisen kÃ¶nnen.

KI-Agenten und Assistenten

Erstellen Sie benutzerdefinierte Assistenten mit maÃŸgeschneiderten Prompts, Konnektorbereichen und Tools, damit jedes Team eine KI erhÃ¤lt, die an seinen Workflow angepasst ist.

Quellenangaben und Fundierung

Jede Antwort verweist auf das Quelldokument, sodass Benutzer Behauptungen Ã¼berprÃ¼fen und Antworten vertrauen kÃ¶nnen, anstatt sich auf Halluzinationen zu verlassen.

Rollenbasierte Berechtigungen

Zugriffskontrolle auf Dokumentenebene erbt Berechtigungen des Quellsystems, sodass Benutzer nur sehen, was sie bereits lesen dÃ¼rfen.

Selbst gehosteter Datenschutz

Chats, Vektoren und Quelldokumente bleiben auf Ihrem VPS â€“ nichts wird an Onyx-Server gesendet und Sie behalten die volle Kontrolle Ã¼ber den Modell- und Konnektor-Traffic.

Warum Sie Onyx auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

ÃœberprÃ¼fung...

Lokal starten. Global wachsen

WÃ¤hlen Sie fÃ¼r bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NÃ¤he Ihres Publikums. Wir verfÃ¼gen Ã¼ber Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und SÃ¼damerika.
Loslegen
Lokal starten. Global wachsen

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer RÃ¼ckerstattungsrichtlinie.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

9router

9router

KI API-Routing-Proxy mit Token-Optimierung fÃ¼r Ã¼ber 40 LLM-Anbieter

AuswÃ¤hlen
Agent Zero

Agent Zero

Open-Source KI-Agenten-Framework mit Multi-Agenten-Zusammenarbeit und persistentem GedÃ¤chtnis

AuswÃ¤hlen
Dify

Dify

Open-Source-Plattform zum Erstellen von LLM-Anwendungen mit RAG, Agenten und Workflows

AuswÃ¤hlen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre PrivatsphÃ¤re ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die fÃ¼r das ordnungsgemÃ¤ÃŸe Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem GerÃ¤t zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzufÃ¼hren, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.