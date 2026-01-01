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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Mathesar erstellen können

Mathesar ist eine Open-Source-Webanwendung, die eine Tabellenkalkulations-ähnliche Oberfläche über jede PostgreSQL-Datenbank legt. Anstatt Ihre Datenbank zu ersetzen, verbindet es sich direkt über native PostgreSQL-Rollen und -Berechtigungen, sodass jeder Benutzer genau die Daten sieht, auf die er zugreifen darf – ohne dass eine separate Identitätsebene erforderlich ist.

Das Selbst-Hosten von Mathesar hält Ihre Daten unter Ihrer Kontrolle, während es nicht-technischen Teammitgliedern eine Möglichkeit bietet, Datensätze über eine vertraute Rasteroberfläche abzufragen, zu filtern und zu bearbeiten. Entwickler behalten vollen Zugriff auf das zugrunde liegende Postgres-Schema, was bedeutet, dass Mathesar neben Ihren bestehenden Tools funktioniert, anstatt sie zu ersetzen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Mathesar

Tabellenkalkulationsbearbeitung

Durchsuchen, filtern, sortieren und bearbeiten Sie Zeilen in jeder Tabelle über ein vertrautes Raster — kein SQL oder Datenbank-Client erforderlich.

Visueller Abfragegenerator

Erstellen Sie Abfragen mit Joins, Aggregationen und Filtern über eine Point-and-Click-Oberfläche, die mit Ihrem Postgres-Schema synchron bleibt.

Systemeigene Zugriffskontrolle

Mathesar verwendet echte PostgreSQL-Rollen und -Berechtigungen, sodass das, was Benutzer sehen und bearbeiten können, immer durch die eigenen Sicherheitsregeln Ihrer Datenbank geregelt wird.

CSV-Import und -Export

Laden Sie CSV- oder TSV-Dateien direkt in Tabellen hoch, oder exportieren Sie jede Ansicht in eine Tabellenkalkulation zur Offline-Analyse.

Freigebbare Datenformulare

Erstellen Sie einfache Eingabeformulare, die es Mitarbeitern ermöglichen, Zeilen zu einer Tabelle hinzuzufügen, ohne die vollständige Datenbankschnittstelle offenzulegen.

Warum Sie Mathesar auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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