Universal Media Server mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source DLNA-kompatibler Medienserver zum Streamen von Videos, Musik und Fotos auf jeden kompatiblen Fernseher, jede Konsole oder jeden Player.
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Was Sie mit Universal Media Server erstellen können
Universal Media Server ist ein Open-Source-, DLNA-kompatibler Medienserver, der Videos, Musik und Fotos auf jedes kompatible Wiedergabegerät streamt – einschließlich Smart-TVs, Spielkonsolen, Blu-ray-Playern und mobilen Apps. Er übernimmt die Echtzeit-Transkodierung für Formate, die vom Zielgerät nicht unterstützt werden, und verwendet dabei FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth und VLC als Verarbeitungs-Backends.
Eine integrierte Weboberfläche ermöglicht es Ihnen, Medienordner, Transkodierungsprofile und Einstellungen für verbundene Geräte von jedem Browser aus zu konfigurieren. Es ist keine externe Datenbank erforderlich – der Universal Media Server speichert seine Konfiguration lokal und erstellt Metadaten-Caches automatisch. Das Self-Hosting auf Ihrem VPS hält den gesamten Medientraffic unter Ihrer Kontrolle.
Wichtige Funktionen von Universal Media Server
DLNA- und UPnP-Streaming
Streamt Videos, Audio und Bilder auf jedes DLNA- oder UPnP-kompatible Gerät — Smart-TVs, Konsolen, Blu-ray-Player und mobile Apps.
Dynamische Transkodierung
Konvertiert Medien automatisch in ein Format, das das Zielgerät unterstützt, mithilfe von FFmpeg, MEncoder, VLC und anderen gebündelten Transkodierern.
Web-Management-Oberfläche
Konfigurieren Sie Medienordner, Geräteprofile und Transkodierungseinstellungen über eine browserbasierte Verwaltungsoberfläche ohne Kommandozeilenzugriff.
Breite Formatunterstützung
Unterstützt praktisch jedes Video- und Audioformat, einschließlich MKV, AVI, MP4, FLAC und mehr, mit automatischer Codec-Erkennung pro Gerät.
Keine Datenbank erforderlich
Konfigurations- und Metadaten-Caches werden als lokale Dateien gespeichert – es wird kein separater Datenbankdienst benötigt, um den Server zu betreiben.
Warum Sie Universal Media Server auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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