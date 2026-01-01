Universal Media Server ist ein Open-Source-, DLNA-kompatibler Medienserver, der Videos, Musik und Fotos auf jedes kompatible Wiedergabegerät streamt – einschließlich Smart-TVs, Spielkonsolen, Blu-ray-Playern und mobilen Apps. Er übernimmt die Echtzeit-Transkodierung für Formate, die vom Zielgerät nicht unterstützt werden, und verwendet dabei FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth und VLC als Verarbeitungs-Backends.

Eine integrierte Weboberfläche ermöglicht es Ihnen, Medienordner, Transkodierungsprofile und Einstellungen für verbundene Geräte von jedem Browser aus zu konfigurieren. Es ist keine externe Datenbank erforderlich – der Universal Media Server speichert seine Konfiguration lokal und erstellt Metadaten-Caches automatisch. Das Self-Hosting auf Ihrem VPS hält den gesamten Medientraffic unter Ihrer Kontrolle.